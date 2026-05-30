L'eleganza? Anche in sala operatoria, dove la gentilezza diventa tecnica

La sala operatoria è una bolla di concentrazione assoluta, dove il tempo assume un ritmo diverso, più denso. Varcata la soglia, il mondo esterno si dissolve: restano la luce sul campo operatorio, il respiro regolare del monitor, la sintonia di un'équipe che si muove come un corpo solo. Qui l'eleganza non è un vezzo estetico, ma una forma di intelligenza applicata: una coreografia silenziosa in cui ogni gesto ha un perché, e ogni perché ha conseguenze biologiche misurabili.

Nessun chirurgo opera da solo. L'anestesista è il custode dell'equilibrio vitale: governa la profondità del sonno, la pressione, l'ossigenazione, il dolore che il paziente non avverte ma che il corpo registra comunque. Lo strumentista anticipa, porgendo lo strumento giusto un istante prima che venga richiesto, così che la mano del chirurgo non debba mai interrompere il proprio dialogo con i tessuti. È in questi dettagli, invisibili al profano, che si misura la qualità di un'équipe: nella fluidità, nei silenzi, nelle parole ridotte all'essenziale. Il rumore, fisico e mentale, è il nemico della precisione.

Il chirurgo guida questa danza, e il suo partner è il corpo del paziente. Non è una metafora gentile: è una descrizione tecnica. La chirurgia di qualità è un dialogo in cui la mano non solo agisce, ma ascolta. I tessuti rispondono: la cute ha una sua tensione, il grasso una sua consistenza, il piano sottostante una resistenza che indica dove passare e dove fermarsi. Chi opera con esperienza "sente" questi messaggi attraverso lo strumento, come un musicista percepisce la corda sotto le dita.

Da questo ascolto nascono i principi di ogni intervento ben eseguito. L'incisione netta e leggera, condotta nella direzione corretta rispetto alle linee di tensione cutanea, guarisce meglio e lascia una cicatrice più discreta di un taglio esitante. L'emostasi meticolosa, il controllo di ogni piccolo vaso, impedisce ematomi e raccolte che irritano i tessuti e alimentano l'infiammazione. Lo scollamento atraumatico segue gli spazi naturali del corpo, senza strappare, navigando l'anatomia come un paesaggio fragile e prezioso di cui si conoscono i sentieri.

Questa meticolosità potrebbe sembrare un'ossessione perfezionistica e a volte, va detto, una componente di amor proprio del chirurgo c'è. Ma nella sostanza è una necessità biologica. Il corpo possiede meccanismi di guarigione raffinatissimi: quando un tessuto viene maneggiato maldestramente, quelle cellule subiscono un danno aggiuntivo, indipendente dall'obiettivo dell'intervento. È un trauma "gratuito" che il corpo deve riparare prima ancora di affrontare la guarigione vera e propria.

Un gesto gentile, al contrario, parla il linguaggio del corpo e lavora in armonia con i suoi sistemi di guarigione. E questo non resta un'idea astratta: si traduce in un recupero più rapido, un dolore minore, un rischio inferiore di complicanze e, alla fine, un risultato infinitamente superiore più naturale e stabile nel tempo, perché nato dal rispetto e non dalla forza.

In chirurgia plastica, dove l'obiettivo non è solo guarire ma restituire armonia, tutto questo pesa ancora di più. Il paziente non valuterà l'abilità tecnica in sé, che non può vedere, ma il segno che resta: la qualità di una cicatrice, la naturalezza di un contorno. C'è dunque un'etica nascosta dietro la delicatezza del gesto: sotto i teli sterili c'è una storia, una fiducia accordata, un corpo che dovrà convivere a lungo con ciò che accade in quei minuti. L'eleganza in sala operatoria, in fondo, è questo: sapere che la mano più sicura non è la più forte, ma quella che sa quando fermarsi, dove premere e con quanta leggerezza muoversi.

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Luca Spaziante

Chirurgo Plastico

Dirigente Medico SCU Chirurgia Plastica Ricostruttiva - AOU Città della Salute e della Scienza, Coordinatore degli ambulatori di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - GVM Clinica Santa Caterina, Torino, Direttore Scientifico - Art Beauty Clinic, Membro del Comitato Tecnico Scientifico - ACTO Italia e ACTO Piemonte.