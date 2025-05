Nonno Michele spegne 100 candeline: una vita tra campi, bicicletta e balli

Grande festa alla Fondazione Rossi di Buttigliera d'Asti per il centesimo compleanno di Michele Ronco, celebrato con l'affetto dei figli, Bartolomeo e Caterina, nipoti e numerosi familiari. L'occasione ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti del mondo agricolo, giunti per omaggiare una figura così longeva e ricca di esperienze.

A rappresentare la Provincia di Asti è intervenuta la consigliera provinciale Tiziana Gaeta, affiancata dal sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero. Presenti anche gli amministratori di Buttigliera d'Asti, con il sindaco Giuseppe Gardino e il consigliere comunale Giuseppe Catucci, oltre alla direttrice della residenza per anziani, Denise Pasero.

Prima di risiedere nella struttura, Michele Ronco ha vissuto a Chieri (TO) nella cascina di famiglia, dove ha svolto con dedizione l'attività di allevatore finché gli è stato possibile. La sua vita è stata un inno alle passioni semplici e autentiche: dalla vita in campagna ai tour in bicicletta, dai tornei a bocce e a carte alle serate di ballo. Oggi, nonostante l'età, Michele continua a partecipare attivamente alle attività di animazione della residenza, dedicandosi con entusiasmo ai tornei di tombola e alle feste organizzate.

Durante la cerimonia anche i rappresentanti di Coldiretti Torino - con un una delegazione composta dal presidente Bruno Mecca Cici, il direttore Carlo Loffreda e il segretario di zona Giuseppe Barge - hanno voluto rendergli oomaggio consegnandogli un riconoscimento speciale. Il premio è stato un segno tangibile della stima e della gratitudine per la sua lunga e instancabile dedizione al lavoro nei campi, che lo rende un vero e proprio socio onorario per l'associazione.