Il Polo del ’900 celebra gli ottant'anni della Repubblica: cinque giorni di eventi a Torino

Dal 1 al 5 giugno 2026 il Polo del ’900 celebra gli ottant’anni della Repubblica Italiana con un programma di appuntamenti dedicati alla memoria del referendum del 2 giugno 1946, al diritto di voto e alla nascita della democrazia repubblicana.



Proiezioni, concerti, live podcast, incontri e una mostra fotografica attraversano il calendario della settimana, mettendo al centro i temi della partecipazione, dell’antifascismo, della Costituzione e del ruolo delle donne nella costruzione dell’Italia democratica.

Tra gli appuntamenti in programma: la proiezione speciale de “La legge. La Costituzione Italiana letta dagli animali con la voce del padrone” di Flavia Mastrella, il concerto “Non fingete di non vedere” dedicato all’ottantesimo anniversario del voto alle donne, il live podcast “Anni rubati. L’esilio della famiglia Montagnana” e la mostra fotografica “1946–2026: Donne al voto, nasce la Repubblica”, realizzata insieme all’Università di Torino nel cortile del Rettorato.



Fulcro del programma sarà “Tutti al voto!”, in programma venerdì 5 giugno: una grande maratona pubblica che ricostruisce, attraverso filmti, giornali d’epoca, testimonianze e analisi, i giorni decisivi del referendum istituzionale che segnò la nascita della Repubblica.

Tutte le attività sono realizzate grazie al contributo di Città Metropolitana di Torino.

GLI APPUNTAMENTI DEL 2 E 3 GIUGNO

Ad aprire il programma, lunedì 1 giugno alle ore 21, sarà la proiezione de “La legge. La Costituzione Italiana letta dagli animali con la voce del padrone” di Flavia Mastrella, realizzata in occasione degli ottant’anni del referendum del 2 giugno 1946. Al termine della proiezione la regista sarà presente in sala per un incontro con il pubblico.

Martedì 2 giugno il programma prosegue con “Non fingete di non vedere”, concerto organizzato dall’ANPI provinciale torinese e dalla sezione ANPI di Cuorgnè insieme alla sezione del Teatro Regio di Torino, dedicato all’ottantesimo anniversario del diritto di voto e di eleggibilità delle donne alla Costituente.

Nel pomeriggio spazio a “Resistenti”, narrazione teatrale e musicale ideata da Simona Carapella con musiche dal vivo di Camera Sambô, che attraversa la toponomastica torinese per ricordare figure antifasciste e partigiane legate alla storia della città.

Alle ore 17.30 verrà inoltre presentato il live podcast “Anni rubati. L’esilio della famiglia Montagnana” che narra le vicende di una famiglia antifascista ed ebrea torinese che ci donò una madre e un padre costituente: Rita Montagnana e Mario Montagnana, sorella e fratello eletti insieme

Mercoledì 3 giugno il Polo del ’900 ospita una serata cinematografica dedicata al tema della partecipazione femminile alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, con le proiezioni di “Aida” di Mattia Temponi, “Italia repubblicana” di Marina Jarre e Paola Olivetti e “Libere” di Rossella Schillaci.

IL 5 GIUGNO “TUTTI AL VOTO!”: LA MARATONA PUBBLICA CHE RACCONTA LA NASCITA DELLA REPUBBLICA

Venerdì 5 giugno alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Polo del ’900, andrà in scena “Tutti al voto!”, evento speciale che rappresenta il cuore del programma dedicato agli ottant’anni della Repubblica.

Il 5 giugno 1946, alle 18.30, il ministro dell’Interno Giuseppe Romita annunciava la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale. Ma cosa accadde nei tre giorni precedenti? Perché l’Italia dovette attendere così a lungo prima di conoscere il risultato definitivo?

Attraverso una grande “maratona elettorale” costruita con filmati e giornali dell’epoca, il Polo del ’900 ricostruisce il clima di attesa, tensione e partecipazione che accompagnò uno dei passaggi più importanti della storia italiana.

L’evento sarà condotto da Benedetta Tobagi e Filippo Solibello, con la partecipazione di inviati speciali provenienti dal Liceo A. Volta e dal Convitto Umberto I, collegamenti da Torino e da altre città italiane e approfondimenti sul voto e sulle dinamiche elettorali a cura di YouTrend.

Il racconto attraverserà le campagne elettorali dei due schieramenti, il ruolo delle donne al primo voto nazionale, il dibattito pubblico e le accuse di brogli che accompagnarono quelle giornate decisive per il futuro del Paese.

Anche il pubblico parteciperà al referendum ed esprimere la propria preferenza apponendo una croce accanto al simbolo della repubblica o della monarchia riportati sulla scheda elettorale. I voti verranno scrutinati e commentati in diretta in sala.



“1946–2026: DONNE AL VOTO, NASCE LA REPUBBLICA”

Tra le iniziative centrali del programma anche la mostra fotografica “1946–2026: Donne al voto, nasce la Repubblica”, aperta dal 2 giugno nel cortile del Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino.

Curata da Gianluca Cuniberti e Alessandro Rubini e realizzata da Università di Torino e Polo del ’900 in collaborazione con Archivio Storico Intesa Sanpaolo e Archivio Storico della Città di Torino, la mostra propone un percorso attraverso immagini storiche dedicate al referendum del 1946 e alla prima partecipazione delle donne a una consultazione politica nazionale.

Le fotografie raccontano il clima politico, sociale ed emotivo di quei giorni decisivi: dai seggi elettorali alle piazze, fino alle immagini della proclamazione della Repubblica. Un racconto visivo che restituisce la nascita della democrazia repubblicana italiana attraverso i volti e i gesti delle cittadine e dei cittadini che ne furono protagonisti.

PROGRAMMA COMPLETO

Lunedì 1 giugno – ore 21.00

“La legge. La Costituzione Italiana letta dagli animali con la voce del padrone”

Proiezione speciale e incontro con la regista Flavia Mastrella

Martedì 2 giugno – dalle ore 10.00

“1946–2026: Donne al voto, nasce la Repubblica”

Mostra fotografica nel cortile del Rettorato dell’Università di Torino

Martedì 2 giugno – ore 15.00

“Non fingete di non vedere”

Concerto dedicato agli ottant’anni del voto alle donne

Martedì 2 giugno – ore 16.00

“Resistenti”

Narrazione teatrale e musicale con Simona Carapella e Camera Sambô

Martedì 2 giugno – ore 17.30

“Anni rubati. L’esilio della famiglia Montagnana”

Live podcast con Andrea Aima

Mercoledì 3 giugno – ore 18.00

“Aida / Italia repubblicana / Libere”

Serata cinematografica dedicata alla Resistenza e alla partecipazione femminile



Venerdì 5 giugno – ore 18.00

“Tutti al voto!”

Maratona pubblica dedicata al referendum del 1946 con Benedetta Tobagi, Filippo Solibello