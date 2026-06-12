Dall'Egitto a Selinunte e Pompei, a Torino gli scavi archeologici si raccontano

Cosa si nasconde dietro ad una colonna, oppure ad un'impronta rimasta per migliaia di anni impressa nella pietra? Quale storia custodisce una statua o un mosaico? Il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino dà voce agli scavi archeologici, che si raccontano attraverso "ScoperTO".

Gli appuntamenti

L'obiettivo del progetto di Terza Missione punta avvicinare il mondo della ricerca accademica agli appassionati, ma non solo. Anche ai tanti curiosi che voglio sapere cosa succede all'interno di un sito archeologico. I direttori di scavo dell'Ateneo presenteranno le attività condotte sul campo, offrendo una finestra inedita sulle scoperte e sul mestiere dell’archeologo in Italia e all’estero. Dopo il primo appuntamento ieri alla Casa del Quartiere di San Salvario, i prossimi negli spazi di via Oddino Morgari 14 saranno: il 16 giugno dalle 17 alle 19 dedicato allo scavo di Orgères in Valle d'Aosta con i docenti di Archeologia Medioevale Chiara Lebole e Giorgio Di Gangi; lo scavo di Narce nel Lazio con Cristiano Iaia, docente di preistoria, il prossimo 23 giugno dalle 17 alle 1

I dodici scavi protagonisti

Il progetto raccoglie i risultati delle ricerche provenienti da dodici siti archeologici, che spaziano dal territorio piemontese fino a contesti internazionali. In Italia sono protagonisti gli scavi di: Locri Epizefiri, Narce, Pompei, Selinunte, Tindari, Augusta Bagiennorum, Costigliole Saluzzo e Orgères. All'estero verranno presentati i lavori fatti a: Abu Ghurab (Egitto), Isola di Nelson (Egitto), Nisa (Turkmenistan), Seleucia al Tigri (Iraq).

Il progetto ScoperTO è promosso e sviluppato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, sotto la guida del Direttore del Dipartimento, il Professor Paolo Cozzo, del Vicedirettore alla Terza Missione, il Professor Marino Zabbia, e con il coordinamento scientifico del Dottor Enrico Foietta.

Elenco dei Direttori di Missione UniTO e docenti del Dipartimento di Studi Storici coinvolti: Elia, De Vingo, Devecchi, Di Gangi, Gallo, Iaia, Lippolis, Lebole, Leone, Meirano, Messina, Nuzzolo, Serino.