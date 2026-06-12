Giaveno guarda allo spazio: in piazza Mautino una serata con l'astronauta Maurizio Cheli

Giovedì 18 giugno alle ore 21, in Piazza Mautino, Giaveno ospiterà un evento di straordinario prestigio dedicato all'esplorazione spaziale e alle nuove frontiere della ricerca aerospaziale.

L'incontro, dal titolo "Dalla Terra alla Luna, destinazione Marte. Dal programma Apollo ad Artemis: le nuove sfide dell'esplorazione spaziale", vedrà protagonisti due personalità di rilievo internazionale: Maurizio Cheli, astronauta, ufficiale e pilota collaudatore, e Walter Cugno, una delle figure più autorevoli dell'industria aerospaziale europea.

A moderare la serata sarà Antonio Lo Campo, giornalista de La Stampa e tra i più apprezzati divulgatori italiani del settore spaziale.

L'appuntamento offrirà al pubblico l'opportunità di compiere un viaggio attraverso oltre mezzo secolo di esplorazione spaziale: dalle missioni Apollo che portarono l'uomo sulla Luna alle nuove sfide del programma Artemis, che punta a riportare l'umanità sul nostro satellite e a preparare il futuro approdo su Marte.

Tra i protagonisti dell'incontro, Maurizio Cheli rappresenta una delle pagine più importanti della storia astronautica italiana. Selezionato dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Agenzia Spaziale Europea, nel 1996 partecipò alla missione STS-75 dello Space Shuttle Columbia, diventando il primo italiano a ricoprire il ruolo di Mission Specialist, astronauta professionista incaricato della gestione operativa della missione. Durante la sua carriera ha inoltre ricoperto importanti incarichi come pilota collaudatore e dirigente nel settore aeronautico e aerospaziale.

Accanto a lui sarà presente il giavenese Walter Cugno, protagonista assoluto dello sviluppo dell'industria spaziale europea, già Vice Presidente del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space e Vice Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei più importanti programmi spaziali internazionali, dalla Stazione Spaziale Internazionale ai moduli destinati all'esplorazione lunare e alle future missioni verso Marte. Un curriculum che gli è valso recentemente il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Aerospaziale da parte del Politecnico di Torino.

"Siamo particolarmente felici e onorati di aver ricevuto la disponibilità dell'Ingegner Walter Cugno a partecipare a questa serata e grazie a lui avere l’occasione di ascoltare anche un astronauta italiano, Maurizio Cheli. Per Giaveno è motivo di grande orgoglio poter contare tra i propri concittadini una personalità che ha contribuito in modo così significativo ai principali programmi spaziali internazionali e che rappresenta una delle eccellenze italiane più riconosciute nel mondo. Il settore aerospaziale rappresenta oggi una delle eccellenze strategiche del territorio torinese e piemontese, con la presenza di alcune delle più importanti aziende europee e con un indotto che continua a crescere, creando occupazione qualificata e nuove opportunità professionali. Crediamo che avvicinare i nostri giovani a questi temi possa essere uno stimolo importante per il loro futuro. Chissà che tra gli studenti e i ragazzi che parteciperanno a questa serata non ci sia anche un futuro ingegnere aerospaziale, un ricercatore o magari, un giorno, il primo astronauta giavenese." dichiara il Sindaco Stefano Olocco.

L'evento arriva in un momento storico in cui lo spazio è tornato prepotentemente agli onori della cronaca internazionale. Le nuove missioni del programma Artemis, che porteranno nuovamente l'uomo sulla Luna e apriranno la strada alle future esplorazioni di Marte, stanno riaccendendo l'entusiasmo e l'interesse delle nuove generazioni. Tra i protagonisti delle prossime missioni figura anche l'astronauta italiano Luca Parmitano, a conferma del ruolo sempre più importante che il nostro Paese sta conquistando nel panorama spaziale mondiale.

L'Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie, studenti e appassionati a partecipare a questa occasione unica di incontro con due protagonisti che hanno vissuto e contribuito a costruire in prima persona alcune delle più importanti pagine della storia dell'esplorazione spaziale.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.