lunedì 01 giugno
Estate a Sud: al via la terza edizione con concerti, spettacoli, cinema all'aperto
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Eventi | 01 giugno 2026, 14:21

Estate a Sud: al via la terza edizione con concerti, spettacoli, cinema all'aperto

Fino al 26 settembre 2026

Estate a Sud: al via la terza edizione con concerti, spettacoli, cinema all'aperto

Al via oggi per il 3° anno consecutivo a Mirafiori sud, la rassegna ESTATE A SUD 2026 | I Palchi di Mirafiori

180 eventi in 6 diversi luoghi di Mirafiori sud, Fino al 26 settembre 2026

Tra le novità della rassegna estiva a Mirafiori sud ESTATE A SUD 2026 | I Palchi di Mirafiori c’è un nuovo palco: il ricco cartellone di appuntamenti, per ogni età e interesse, animerà 6 diversi luoghi in quartiere.

ESTATE A SUD 2026 | I PALCHI DI MIRAFIORI si inserisce nell'ambito del programma culturale “CHE BELLA ESTATE!". Un progetto della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino. 

I 6 Palchi di Mirafiori sono:

PALCO AmMira FESTIVAL  | Centro AIEF - Punto 13, via Arturo Farinelli 36/9

Festival di cultura ed educazione civica: laboratori per bambini e senior, presentazioni libri, spettacoli teatrali, serate musicali

Informazioni: centroaiefmirafiori@gmail.com | 3273703877 

www.fondazioneaief.org | FB e IG @ammirafestival

PALCO CASA NEL PARCO | Casa del Quartiere di Mirafiori sud, via Modesto Panetti 1
Cinema all’aperto, teatro, talk scientifici, concerti, la 6° edizione del Festival Afro&Romaní, yoga al tramonto, passeggiate naturalistiche, Palco Aperto, attività ludico-educative per famiglie, cene di comunità e aperitivi jazz
Informazioni: info@fondazionemirafiori.it | 0116825390
www.casanelparco.it | FB e IG @casanelparco

PALCO CIRCOndario | TeatrAzionE, via Emanuele Artom 23

Spettacoli e laboratori di circo, teatro, musica, divertimento ed arte varia su tematiche sociali

Informazioni: circondario.teatrazione@gmail.com | 0115889562

www.teatrazione.com | FB @circondario.teatrazione - IG @teatrazionetorino
 

PALCO CPGringuito | CPG Torino, strada delle Cacce 36

Concerti live, spettacoli teatrali e di cabaret, accompagnamenti musicali e balli

Informazioni: info@cpgtorino.it | 0113487915

www.cpgtorino.it | FB e IG @cpgtorino

PALCO MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN | Strada Castello di Mirafiori, 148/7

Da oltre vent’anni il Parco del Mausoleo ospita una rassegna di teatro e musica che coniuga memoria, architettura e verde in un luogo di grande bellezza nella periferia.

Informazioni: assteat@outlook.it | 0113042808 

www.assembleateatro.com | FB @assteat - IG @assembleateatro

PALCO ORTI GENERALI | Orti Generali, strada Castello di Mirafiori 38/15

Eventi e laboratori aperti alla comunità e legati al tema del cibo

Informazioni: info@ortigenerali.it | 3311370672

www.ortigenerali.it | FB e IG @ortigenerali

Per maggiori informazioni: https://fondazionemirafiori.it/estate-sud-2026

comunicato stampa

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