Estate a Sud: al via la terza edizione con concerti, spettacoli, cinema all'aperto

Al via oggi per il 3° anno consecutivo a Mirafiori sud, la rassegna ESTATE A SUD 2026 | I Palchi di Mirafiori
180 eventi in 6 diversi luoghi di Mirafiori sud, Fino al 26 settembre 2026
Tra le novità della rassegna estiva a Mirafiori sud ESTATE A SUD 2026 | I Palchi di Mirafiori c’è un nuovo palco: il ricco cartellone di appuntamenti, per ogni età e interesse, animerà 6 diversi luoghi in quartiere.
ESTATE A SUD 2026 | I PALCHI DI MIRAFIORI si inserisce nell'ambito del programma culturale “CHE BELLA ESTATE!". Un progetto della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino.
I 6 Palchi di Mirafiori sono:
PALCO AmMira FESTIVAL | Centro AIEF - Punto 13, via Arturo Farinelli 36/9
Festival di cultura ed educazione civica: laboratori per bambini e senior, presentazioni libri, spettacoli teatrali, serate musicali
Informazioni: centroaiefmirafiori@gmail.com | 3273703877
www.fondazioneaief.org | FB e IG @ammirafestival
PALCO CASA NEL PARCO | Casa del Quartiere di Mirafiori sud, via Modesto Panetti 1
Cinema all’aperto, teatro, talk scientifici, concerti, la 6° edizione del Festival Afro&Romaní, yoga al tramonto, passeggiate naturalistiche, Palco Aperto, attività ludico-educative per famiglie, cene di comunità e aperitivi jazz
Informazioni: info@fondazionemirafiori.it | 0116825390
www.casanelparco.it | FB e IG @casanelparco
PALCO CIRCOndario | TeatrAzionE, via Emanuele Artom 23
Spettacoli e laboratori di circo, teatro, musica, divertimento ed arte varia su tematiche sociali
Informazioni: circondario.teatrazione@gmail.com | 0115889562
www.teatrazione.com | FB @circondario.teatrazione - IG @teatrazionetorino
PALCO CPGringuito | CPG Torino, strada delle Cacce 36
Concerti live, spettacoli teatrali e di cabaret, accompagnamenti musicali e balli
Informazioni: info@cpgtorino.it | 0113487915
www.cpgtorino.it | FB e IG @cpgtorino
PALCO MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN | Strada Castello di Mirafiori, 148/7
Da oltre vent’anni il Parco del Mausoleo ospita una rassegna di teatro e musica che coniuga memoria, architettura e verde in un luogo di grande bellezza nella periferia.
Informazioni: assteat@outlook.it | 0113042808
www.assembleateatro.com | FB @assteat - IG @assembleateatro
PALCO ORTI GENERALI | Orti Generali, strada Castello di Mirafiori 38/15
Eventi e laboratori aperti alla comunità e legati al tema del cibo
Informazioni: info@ortigenerali.it | 3311370672
www.ortigenerali.it | FB e IG @ortigenerali
Per maggiori informazioni: https://fondazionemirafiori.it/estate-sud-2026