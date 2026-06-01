Niente discorsi per il 2 giugno: a Luserna San Giovanni si accende invece il grande schermo

“Non ci saranno convegni, né incontri a Luserna San Giovanni in occasione del 2 giugno. Quest’anno lasciamo che a parlare sia un film” così Elena Marcellino, consigliere comunale con delega alla cultura, presenta la serata di domani al Teatro Santa Croce (via Tolosano 8).
In occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana, verrà proiettato a partire dalle 21 il film campione d’incassi nel 2023 ‘C’è ancora domani’, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, ambientato alla vigilia del primo voto concesso alle donne.
L’ingresso è gratuito, senza possibilità di riservare i posti.