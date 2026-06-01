Teatro Comunità in Festival: un mese di spettacoli e rigenerazione urbana a Torino Nord

Il Teatro Comunità in Festival torna per la sua diciassettesima edizione, confermandosi come uno dei progetti culturali e sociali più radicati di Torino Nord. Ideato da Choros e guidato dalla direzione artistica di Maria Grazia Agricola, il festival da diciassette anni porta il teatro in scuole, biblioteche, piazze e cortili, trasformando gli spazi quotidiani in luoghi di incontro e produzione culturale.

Il tema scelto per il 2026, "Nostos – Ritorno a casa", richiama il viaggio di Ulisse nell’Odissea e diventa metafora di un percorso collettivo che mette al centro Torino Nord, i suoi abitanti e il ritorno simbolico al Teatro Marchesa, oggi al centro di un importante processo di rigenerazione urbana.

Il Teatro Marchesa come futuro polo culturale

Il festival nasce con l’obiettivo di accompagnare la riapertura del Teatro Marchesa, valorizzandolo come futuro polo artistico e culturale del territorio. Nel corso del mese, spettacoli, performance itineranti, laboratori, incontri e stage di formazione coinvolgeranno scuole, giovani artisti, associazioni e cittadini in un grande racconto collettivo dedicato a memoria, trasformazioni urbane, identità, nuove fragilità contemporanee.

"Attraversare Torino Nord come una biografia collettiva"

La direttrice artistica Maria Grazia Agricola sintetizza così lo spirito dell'edizione: "Con 'Nostos – Ritorno a casa' vogliamo attraversare Torino Nord come si attraversa una grande biografia collettiva. Il teatro diventa uno strumento per ascoltare i territori, dare voce alle comunità, creare connessioni tra generazioni e immaginare nuovi futuri possibili". Un approccio che conferma la vocazione del festival come progetto di teatro partecipato, capace di intrecciare linguaggi artistici e processi sociali.

Collaborazioni e territori coinvolti

Tra gli elementi centrali dell'edizione 2026: il coinvolgimento diretto delle scuole e delle realtà territoriali, la collaborazione con l’associazione Sguardi, il progetto "Villaggio di Luci", la valorizzazione di luoghi simbolici della periferia nord attraverso linguaggi teatrali, visivi e performativi.

Programma completo

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione consigliata.

E-mail infochoroscomunita@gmail.com - tel. 3314649092

Sito web www.choroscomunita.com