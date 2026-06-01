A Grugliasco tutto pronto per la 43ª edizione del Palio della Gru

A Grugliasco è in arrivo la 43ª edizione del Palio della Gru con un ricco programma di eventi. L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Società Le Serre e l’Associazione Cojtà Gruliascheisa, con la partecipazione di diverse associazioni del territorio.

Si comincia martedì 2 giugno, alle 21, con la sfilata storica e la rievocazione del voto a San Rocco. La partenza è in programma dal parcheggio del cimitero, in via Cravero 178, con arrivo in Largo Polesine, a fianco della cappella dedicata al santo patrono della città. In occasione dell'80 anniversario della nascita della Repubblica italiana, saranno previste letture celebrative.

Giovedì 4 giugno, dalle 17.30, al campo sportivo "Central Park" di Parco Porporati, torneo di pallastraccia finale under 15 e, a seguire, pallastraccia femminile. Venerdì 5 giugno, alle 21, nel parcheggio di Largo Polesine, Paliotto di San Rochet con tornei medievali tra i borghi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, Cojtà Gruliascheisa e borgate.

Tanti gli appuntamenti per sabato 6 giugno. In collaborazione con l’Associazione Grugliaschiamo, dalle 15.30, presso Parco Porporati, Cojtà Gruliascheisa organizza il 6° Palio dei piccoli, con giochi e corsa del Palio con portantine. Alle 19.30, davanti alla Torre civica, è in programma la lettura della "Crida", uno degli eventi simbolici che dà inizio al Palio, in cui si ricorda l’annuncio pubblico della liberazione della città di Grugliasco dalla peste. A seguire, la benedizione dei carretti e, alle 20, la Vijà del Palio, la tradizionale cena comunitaria che precede la corsa, organizzata nel centro storico dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa e riservata ai componenti dei sette borghi.

Domenica 7 giugno, dalla mattina fino a tarda sera, un susseguirsi di eventi coinvolgerà il pubblico del Palio della Gru. Già dalle 9 sarà possibile visitare la fiera commerciale e degli hobbisti, allestita nelle vie del centro cittadino con stand gastronomici e bancarelle di prodotti artigianali.

Oltre all’intrattenimento musicale e a laboratori per bambini, come da tradizione non mancherà il villaggio dei pompieri, a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Grugliasco, pensato per coinvolgere i più piccoli in attività ludiche e interattive per apprendere le basi del loro lavoro. Dalle 9 alle 18, all’interno di Villa Boriglione, nel Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, sarà inoltre possibile divertirsi giocando con "Mattoncini e modellismo al Palio", a cura dell'Associazione Amici del modellismo.

Alle 16, da Viale Gramsci partirà la grande sfilata storica, preceduta dal Corpo Musicale e Majorettes di Grugliasco e con la partecipazione dei gruppi ospiti. Gli abiti, ispirati alle tradizioni dell’epoca, renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera, riportando gli spettatori indietro nel tempo. Alle 17.30, tenzone e corsa del Palio nel parcheggio del centro commerciale "Le Serre" e, alle 22.30, gran finale con spettacolo piromusicale al Parco Porporati.

Tante le iniziative parallele. In concomitanza con la 43ª edizione del Palio della Gru, dal 5 al 7 giugno, Parco Porporati accoglierà per il secondo anno il Food Village a cura di Be Different Events. Nell'area sarà possibile mangiare e bere in compagnia, assistendo a spettacoli di musica dal vivo, gratuiti e a ingresso libero. Il programma è già disponibile sulla pagina Facebook "Be Different Eventi".

Fino al 14 giugno, inoltre, alcune vetrine dei negozi di Grugliasco saranno decorate a tema grazie al contest "Vetrine per il Palio".