Su due ruote a Cavour in giro per le vie intorno al paese

Una passeggiata ecologica in bicicletta a Cavour e dintorni per rilassarsi e fare dello sport senza grandi sforzi: PedalaCavour, nata nel 1980 come un’iniziativa tra amici, propone anche quest’anno un percorso di circa 16 chilometri.

Il ritrovo sarà in piazza Terzo Alpini, a Cavour, alle 14,30, con partenza alle 15. La pedalata durerà circa due ore e, sulla via della ‘Strade delle Mele del Pinerolese’ e del ‘Distretto del cibo e della frutta’, attraverserà i comuni di Campiglione Fenile, Bibiana e Bagnolo, lungo il seguente percorso: via Roma, via Goitre, via Gemerello, via Rolando, via del Pascolo, via Gerbidi, via Cacherano, via Barrata, via Barge, via Bricherasio, via Bagnolo, via Giolitti. Il circuito, non competitivo, è adatto a tutti, comprese le famiglie con bambini. Sarà infatti su strade di campagna asfaltate, ombreggiate e chiuse al traffico e a metà percorso verrà offerto un rinfresco. Si ritornerà al tradizionale traguardo dell’alberata di piazza III Alpini, dove verrà distribuita la merenda a tutti i partecipanti.

Alle 17,30 circa comincerà la premiazione: tra tutti i partecipanti verranno estratti i vincitori a sorte di premi offerti dalla ProCavour e dalle aziende locali, tra cui un buono per un viaggio del valore di 700 euro con destinazione a scelta, una bicicletta, un climatizzatore, un caricabatterie elettrico per mezzi e un set da giardino. Verranno inoltre assegnati riconoscimenti di rappresentanza, al più giovane e al più anziano, alla bicicletta più originale o più antica, alla ragazza più bella e a mister Pedalacavour.

Ci si può iscrivere, al costo di 6 euro, nei bar Giolitti, del Peso e del Tramvai, e nelle tabaccherie Mela Verde, Tiffany, e Ardelli, oltre che nella sede della ProCavour in via Roma 3.

In caso di maltempo, la manifestazione non verrà rinviata: si terranno comunque, sotto l’Ala comunale, la merenda e l’estrazione dei premi per gli iscritti.