‘Percorsi di Luce’ di En Plein Air: la mostra che anticipa e celebra i dieci anni della Notte delle Muse

‘Percorsi di Luce’ è l’evento organizzato da En Plein Air che anticipa la Notte della Muse, in programma sabato 6 giugno a Pinerolo.

Fino al 14 giugno nella Sala del forno del Museo Storico del Mutuo Soccorso in via Silvio Pellico 19, è allestita un’esposizione che racconta i 10 anni dell’evento culturale.

“Abbiamo sempre partecipato con mostre dedicate e quest’anno abbiamo coinvolto anche artisti stranieri” spiegano i curatori Elena Privitera e Luca Storero.

“L’associazione intende favorire e contribuire al sistema cultura pinerolese in modo costruttivo, con l’obiettivo di valorizzare il progetto primario: quello di dar luce e incrementare l’interesse per i musei pinerolesi attraverso manifestazioni tese a creare momenti di aggregazione culturale e sociale”.

Gli artisti con le loro opere si confronteranno con il tema della luce che attraversa l’animo umano nel momento della massima creatività.

In mostra Rosalba Agnese, Joel Angelini, Bahar Heidarzade, Chen Li, Patrizia Chiarbonello, Domenico Doglio, Rosi Fiore, Sara Grazio, Rikke Hostrup, Caterina Luciano, Natasa Korosec, Gianpiero Maiolo, Serghej Potapenko, Matteo Roetto, Roberto Rolando, Roberta Rossi, Luca Storero, Flavio Salussola, Paola Taccia, Sabina Villa.

La proiezione video ‘Light Trails’ è a cura di Paola Taccia e Luca Storero.