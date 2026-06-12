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Cultura e spettacoli | 12 giugno 2026, 16:56

Museo Ettore Fico, parla il direttore Andrea Busto: "È stata una mia decisione. La nuova sede aperta da settembre"

Sarà in via Pessinetto 10G, al Centro Piero della Francesca. Primo artista a esporre Giovanni Termini

La sede chiusa del Museo Ettore Fico in Barriera di Milano

La sede chiusa del Museo Ettore Fico in Barriera di Milano

Dopo l'annuncio della chiusura, Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico fa qualche precisazione in una lettera aperta in cui annuncia i primi progetti che si svolgeranno nella nuova sede di via Pessinetto 10G, al Centro Piero della Francesca.  

"Avrete appreso dagli organi di stampa che il museo è attualmente chiuso e, diversamente da quanto hanno scritto alcune testate cittadine, non è stato a causa di problemi economici ma per una mia decisione personale" specifica Busto. 

"Contestualmente alla chiusura degli spazi espositivi ho deciso di avviare un programma radicalmente diverso dal precedente, più intimo e più riflessivo". 

Il nuovo spazio ha come obiettivo quello di "condurre una ricerca volta a progetti site specific con artisti nazionali e internazionali con cui produrre grandi opere e grandi eventi che avranno cadenza semestrale e, dato che preferisco pensare positivamente al futuro e non rivolgermi nostalgicamente al passato, ho deciso di cambiare rotta senza rinnegare ciò che è stato fatto finora". 

Per inaugurare la Fondazione Ettore e Ines Fico (questo è il nuovo nome dell’ente che gestirà anche le proprietà del Museo) è stato invitato Giovanni Termini, l’ultimo vincitore del Premio Ettore e Ines Fico assegnato durante Artissima 2025, il quale realizzerà una grandiosa scultura nello spirito ready-made / neodada che contraddistingue il suo operato e la sua poetica. Seguirà un artista di origine africana. 

Le mostre avranno una durata di quattro/sei mesi ciascuna con momenti di approfondimento in presenza dell’artista o con giovani curatori. "Un programma rivolto alle scuole è stato ideato appositamente per i ragazzi che desiderano conoscere meglio l’arte, ma non ci siamo dimenticati degli adulti che ci seguono da sempre con tanto entusiasmo".

L’apertura della Fondazione è programmata per la seconda metà del mese di settembre, l’ingresso sarà gratuito dietro prenotazione collegandosi dal sito fondazione@museofico.it

ch. ga.

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