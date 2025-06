Luserna San Giovanni, incidente lungo la provinciale 161: un'auto si ribalta, una persona portata via in ambulanza

Incidente rocambolesco questo pomeriggio lungo la provinciale 161, la strada che sale verso Torre Pellice da Luserna San Giovanni. Per cause e dinamica ancora da ricostruire e da accertare, un mezzo è sfuggito al controllo di chi si trovava al volante e si è ribaltato, dopo aver sbattuto contro un palo, terminando la sua corsa proprio nel mezzo della carreggiata.



Subito sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori, che hanno portato via una persona in ambulanza per le cure del caso. Ripercussioni per il traffico, con le auto che vengono fatte procedere lentamente e a senso unico alternato.