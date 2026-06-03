Nuove telecamere e più Civich in piazza Sofia contro il degrado

Nuove telecamere e più vigili in piazza Sofia. Sono queste alcune delle misure che la Città intende mettere in campo per contrastare la microcriminalità, garantendo sicurezza ai residenti di quest'angolo di Regio Parco. A sollevare la problematica il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, dopo che nella notte tra il 26 ed il 27 aprile scorso si sono verificate tre detonazioni ed una macchina ha preso fuoco.

Raid vandalico

Non è la prima volta che in questa zona si verificano episodi di vandalismo: nel multipiano Gtt a maggio 2025 si era registrato un vero e proprio raid, con diversi finestrini di automobili mandati in frantumi di auto, con abitacoli poi saccheggiati.

In piazza Sofia stazionano poi spesso camper e furgoni di rom: dal 1° gennaio al 13 maggio gli agenti di Polizia Locale hanno svolto 130 controlli, notificando complessivamente 4 diffide in base alla legge regionale.

Nuove telecamere

"Per quanto concerne i sistemi di videosorveglianza, - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - in piazza Sofia sono già presenti due telecamere di sicurezza". Il Comune ha comunque deciso di inserire questa zona di Regio Parco tra quelle dove posizionare nuovi occhi elettronici.

Sul fronte dell'illuminazione, non sono previsti interventi di riqualificazione perché l’impianto esistente è a norma, già a tecnologia LED. Porcedda ha promesso però un maggiore pattugliamento della zona con gli agenti di prossimità, sia in orario diurno per andare incontro alle richieste dei commercianti, sia di notte per evitare che la presenza di minimarket accentui il degrado con la presenza di ubriachi ed avventori molesti.



