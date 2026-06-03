Marciapiedi e dossi, in estate via agli interventi in Circoscrizione 5

A partire da giugno, salvo ulteriori rallentamenti, prenderà il via un pacchetto di interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità della Circoscrizione 5. A confermarlo è il coordinatore alla Viabilità, Bruno Francavilla, che ha illustrato il cronoprogramma dei lavori previsti sul territorio, finanziati anche con fondi Crt. Tra gli interventi più attesi figura anche il ripristino del marciapiede di via Berrino, danneggiato dalle radici degli alberi provenienti dal vicino giardino Vanoli.

Via Berrino, intervento atteso da anni

Il caso di via Berrino è tra i più segnalati dai cittadini della zona di Barriera di Lanzo. Il marciapiede, da tempo dissestato, ha reso difficoltoso e pericoloso il passaggio pedonale, soprattutto in prossimità dei giardini Vanoli, della farmacia e delle attività commerciali limitrofe.

L’intervento, inserito nel piano di manutenzione ordinaria, dovrebbe finalmente riportare condizioni di sicurezza per i pedoni, dopo anni di segnalazioni.

Lavori su via Brusa, via Carroccio e corso Cincinnato

Il piano della Circoscrizione 5 prevede inoltre interventi su diverse arterie stradali, dove il manto stradale risulta particolarmente deteriorato. Nel dettaglio: via Brusa e via Carroccio, con rifacimento dell’asfalto, corso Cincinnato, dove saranno sistemati tre dossi nel tratto tra piazza Manno e strada Altessano, e corso Lombardia 153, con il ripristino dell’attraversamento pedonale rialzato (richiesta della consigliera di Avs, Federica Laudisa). Interventi definiti dall’amministrazione come “storicamente attesi”, a fronte di numerose segnalazioni accumulate nel tempo.

Priorità e risorse: interventi anche in base ai costi

Non tutti i lavori segnalati potranno però essere realizzati nell’immediato. “Ulteriori interventi – ha spiegato Francavilla - saranno valutati successivamente, anche in base all’andamento dei prezzi delle materie prime e alla disponibilità dei fondi”.

La soddisfazione del quartiere: “Finalmente si parte”

“Finalmente ci siamo: al via i lavori in via Berrino”, ha commentato la consigliera di Torino Bellissima, Carmela Ventra, sottolineando come l’intervento fosse atteso da anni dai residenti. Secondo Ventra, la riqualificazione del marciapiede rappresenta “una risposta concreta ai disagi quotidiani dei cittadini di Barriera di Lanzo e di chi frequenta l’area dei giardini Vanoli”.