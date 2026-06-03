Da ieri Angiolina e Bianca hanno un loro parco a Pinerolo

Liubitza (Liubi) e Ihrmes erano i loro nomi di battaglia. Ora quelli all’anagrafe, Bianca e Angiolina, campeggiano sulla nuova targa del Parco delle Macine. Il Comune di Pinerolo ha intitolato, ieri, alle sorelle Secondo, l’area verde ancora senza un nome. Una cerimonia in una data non casuale: il 2 giugno, festa della Repubblica e 80° anniversario del primo voto alle donne.

Bianca e Angiolina erano due partigiane, ma anche due esempi di emancipazione femminile.

Ihrimes nasce il 6 agosto 1928 e muore il 25 aprile 1985, è stata partigiana del 105° Garibaldi dal 1° marzo 1944 al 5 maggio del 1945. La sorella, invece, nasce l’anno dopo, il 20 ottobre, e muore il 14 dicembre 2012, prima milita nella 1a divisione Garibaldi 4a Brigata dal 12 settembre 1944 al 20 novembre 1944, successivamente 1a divisione Garibaldi Comando dal 21 novembre 1944 al 8 maggio 1945.

Le loro figure sono state ricordate negli interventi della vicesindaco Francesca Costarelli, del dirigente scolastico del Porporato Valter Careglio, della storica e scrittrice Graziella Bonansea e di Luciana Polliotti, figlia di Bianca e di Carlo Polliotti (nome di battaglia Nemo).