A Susa il 20 giugno si conclude la stagione di "Regie Armonie Lungo la Via Francigena”

Il 20 giugno, alle 21, la stagione 2026 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena” si conclude presso la maestosa cornice della cattedrale di San Giusto a Susa. Nello storico edificio di piazza San Giusto si terrà un concerto che metterà in risalto le sonorità dell’imponente organo presente in controfacciata.

Sabato si esibiranno Luca Benedicti all’organo e Alberto Barletta al flauto traverso. Alberto Barletta, già primo flauto dell’Orchestra “A. Toscanini” di Parma, è stato primo flauto dell’Orchestra “A. Scarlatti” di Napoli e dell’Orchestra della RAI di Roma. Attualmente ricopre lo stesso ruolo nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale si è esibito anche in veste di solista sotto la direzione di Jeffrey Tate, Claire Gibault , Alan Miller, Gorge Pehelivanian e Pascal Rophé.

Luca Benedicti collabora in qualità di organista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal 2004 con la quale ha inciso, nel 2022, la Trilogia Romana di O. Respighi e nel 2025, sempre dello stesso compositore la Sinfonia Drammatica e Vetrate di chiesa, sotto la Direzione del Maestro Robert Treviño. Nel 2026 è stato invitato a tenere concerti a Lubecca, Hannover, Magdeburgo e Varsavia. È presidente dell’associazione Itinerari in musica.