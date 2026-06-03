Oasi Falchera, una domenica tra natura e citizen science

Una domenica dedicata alla natura, alla partecipazione attiva dei cittadini e alla cura condivisa degli spazi verdi. È questo lo spirito di “La natura chiama!”, iniziativa che si svolgerà domenica 7 giugno 2026 presso il Parco Laghetti Falchera, con ingresso da via degli Ulivi 106.

L’appuntamento, promosso nell’ambito delle attività di valorizzazione dell’Oasi Falchera, rientra nel percorso di animazione territoriale sostenuto dal patrocinio della Circoscrizione 6.

Un’intera mattinata tra natura e partecipazione

Il programma della giornata si svilupperà dalle 10 alle 14 con una serie di attività pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e volontari in un’esperienza immersiva nel verde. Alle 10 è previsto un caffè di benvenuto, seguito alle 10.30 dall’avvio dell’attività di citizen science, con un focus specifico sulla flora del Parco Laghetti Falchera, uno degli spazi verdi più significativi del quadrante nord della città. L’obiettivo è quello di avvicinare i partecipanti alla conoscenza diretta dell’ecosistema locale, attraverso osservazioni guidate e attività di monitoraggio ambientale.

Il pranzo condiviso e la dimensione comunitaria

Alle 12.30 la giornata proseguirà con un pranzo condiviso, momento centrale dell’iniziativa che punta a rafforzare il senso di comunità e la collaborazione tra residenti e realtà associative del territorio. Un passaggio simbolico che trasforma l’oasi urbana in uno spazio di incontro, dove la cura dell’ambiente passa anche attraverso la relazione tra le persone.

La chiusura con la cura degli orti circoscrizionali

Nel pomeriggio, alle 14, è prevista un’attività di pulizia degli orti circoscrizionali limitrofi, a conclusione del percorso di partecipazione attiva. Un intervento che si inserisce nelle politiche di rigenerazione e manutenzione condivisa del verde urbano, sempre più centrali nelle progettualità delle Circoscrizioni torinesi.

“La natura chiama!” rappresenta il terzo appuntamento di un percorso più ampio dedicato all’Oasi Falchera, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e territorio attraverso attività educative e ambientali.