Moncalieri, la musica classica prende possesso del Bosco del Re

Il primo evento era in programma ieri, 2 giugno, in occasione degli 80 anni della Festa della Repubblica, ma il meteo incerto aveva fatto spostare l'appuntamento al chiuso, al Real Collegio Carlo Alberto. La musica classica questo mese prende possesso del Bosco del Re a Moncalieri: con l'arrivo della bella stagione, parte la seconda edizione di "MeriggiaRe Sonoro" per un giugno dedicato alle musiche senza tempo.
Appuntamenti per tre domeniche di fila
Si tratta di concerti ad ingresso gratuito, che trasformano l’area esterna della Casa del Vignolante in una sorta di teatro a cielo aperto, coniugando musica dal vivo e natura. Dopo il concerto "Regine di Cuori" (riprogrammato al Real Collegio Carlo Alberto), i prossimi appuntamenti sono in programma al Bosco del Re in tre domeniche consecutive, dal 14 al 28 giugno, sempre con inizio alle ore 17.
Il 14 è in programma “Classico ma non troppo”, tra le più belle pagine del repertorio per archi; domenica 21 ecco “Una Notte a Hollywood. La musica dei Sogni”, con le colonne sonore più famose della storia del cinema; domenica 28 giugno, infine, “Gran Galà di Operetta”, protagonisti i duetti e le arie celebri.
Il ritorno del format "Meriggiare Sonoro" è il risultato della coprogettazione avviata dal Comune di Moncalieri insieme alla Fondazione Matrice per la valorizzazione del Bosco del Re: la direzione artistica è affidata a Rocco Magnoli.