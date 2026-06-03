‘Assaggi letterari’ al Prever di Pinerolo, tra cucina e grandi autori

L’idea era venuta al piscinese Domenico Carosso, scomparso il 25 marzo 2020. Per anni aveva dedicato una rubrica alla relazione tra letteratura e cucina. Quel lavoro è stato ripreso in mano dalla docente di Scienza degli alimenti, Silvia Mazza, ed è diventato un libro: Assaggi letterari. A tavola e in cucina con i grandi autori”, pubblicato da Vita editrice.

Sfogliando le pagine, si compie un viaggio nella letteratura, con i fili rossi del cibo, della tavola e della cucina. Mario Risogni Stern, Gogol e Manzoni, assieme ad altri autori, vengono riletti a partire da pranzi, ricette e scene conviviali.

A presentare il libro, oltre all’autrice, ci saranno l’attuale dirigente scolastica Roberta Martino, l’ex dirigente, Rinaldo Merlone, autore della prefazione e l’editore Marco Civra. Ingresso libero.