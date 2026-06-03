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Eventi | 03 giugno 2026, 09:44

‘Assaggi letterari’ al Prever di Pinerolo, tra cucina e grandi autori

Oggi la presentazione del libro nato da un’idea del piscinese Domenico Carosso

Silvia Mazza

Silvia Mazza

L’idea era venuta al piscinese Domenico Carosso, scomparso il 25 marzo 2020. Per anni aveva dedicato una rubrica alla relazione tra letteratura e cucina. Quel lavoro è stato ripreso in mano dalla docente di Scienza degli alimenti, Silvia Mazza, ed è diventato un libro: Assaggi letterari. A tavola e in cucina con i grandi autori”, pubblicato da Vita editrice.

Sfogliando le pagine, si compie un viaggio nella letteratura, con i fili rossi del cibo, della tavola e della cucina. Mario Risogni Stern, Gogol e Manzoni, assieme ad altri autori, vengono riletti a partire da pranzi, ricette e scene conviviali.

A presentare il libro, oltre all’autrice, ci saranno l’attuale dirigente scolastica Roberta Martino, l’ex dirigente, Rinaldo Merlone, autore della prefazione e l’editore Marco Civra. Ingresso libero.

Redazione

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