Giornata Mondiale del rifugiato, il 20 giugno ingresso gratuito al Museo Egizio

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno, il Museo Egizio a Torino e Galata Museo del Mare di Genova apriranno gratuitamente le porte al pubblico con un evento serale congiunto, dal titolo “Io sono Benvenuto”, che celebra l’accoglienza e il dialogo interculturale.

Nato nel 2017 per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato al Museo Egizio di Torino, “Io sono Benvenuto” è approdato nel 2025 per la prima volta anche al Galata Museo del Mare di Genova e ora rinnova così, per il secondo anno, il sodalizio tra le due istituzioni culturali.

L’ingresso ai due musei è gratuito a partire dalle ore 19.00 e fino alle 23.00 del 20 giugno. Ai partecipanti, in cambio, verrà solo richiesto di lasciare un messaggio di benvenuto sul Welcome Wall: una grande parete, fisica al Galata e digitale al Museo Egizio, che si popolerà di messaggi colorati recanti pensieri di pace e di ascolto reciproco.

L’edizione di quest’anno al Museo Egizio punta sulla riflessione e sul dialogo interculturale. Tante le attività in programma per discutere temi legati al viaggio, come la “Biblioteca Vivente”, in cui i volontari dell’Associazione Mosaico e di Porta delle Culture dialogheranno con i partecipanti all’evento per aprire spazi di confronto e scambio reciproco. EMERGENCY sarà presente con un’esperienza immersiva di presentazione del lavoro di ricerca e soccorso in mare. In programma anche una mostra “Facciamo pace?!” a cura della Comunità di Sant’Egidio e la partecipazione all’evento di UNHCR e Fondazione MAMRE. Ad animare la serata, anche le performance teatrali di Fondazione TRG, tra cui alcune tradotte anche in LIS, e un viaggio tra suoni e fiabe africane a cura dell’Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione.

Al Galata Museo del Mare di Genova la musica, il teatro e le arti performative saranno protagonisti della serata con sei tra cori e gruppi musicali - BePop, InSuperAbile Band, Sizohamba Gospel Choir, Trallalero, Perfect Life Choir, Bossa Figgeu - e due differenti spettacoli ad opera della Scuola di Teatro e Cinema Zuccherarte. Accanto agli interventi artistici, spazio anche a incontri e laboratori a cura dei Servizi Educativi di Fondazione MEI, pensati per favorire momenti di partecipazione, confronto e condivisione tra i visitatori. Tra questi appuntamenti si inserisce la “Biblioteca Vivente”, un’esperienza di dialogo e incontro in cui i visitatori potranno confrontarsi con libri viventi, persone disponibili a condividere con gli altri la propria esperienza. Il progetto è promosso dalla Rete Migranti del Celivo - Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova – ODV e dall’Associazione di promozione sociale Semi Foresti, realizzato con fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. A completare il programma, la mostra fotografica sui “Corridoi Umanitari” a cura della Comunità di Sant’Egidio.

“L’iniziativa coordinata con il Museo Egizio, “Io sono Benvenuto” non è solo una rassegna di eventi: è un messaggio importante che sottolinea la vocazione dei nostri musei ad essere luoghi di conoscenza ed anche strumenti per diffondere valori universali di partecipazione, inclusione e accoglienza. È inoltre un’importante occasione per consolidare e rafforzare le relazioni con il tessuto associativo locale che svolge un prezioso lavoro di valorizzazione delle comunità migranti presenti a Genova e delle nuove generazioni di cittadini italiani. Desidero infine sottolineare e ringraziare la preziosa sinergia con la Fondazione MEI e con la Fondazione Promotori Musei del Mare, che rende possibile la realizzazione di iniziative condivise di grande valore culturale e sociale”, dichiara Elena Putti, Direttrice del Galata Museo del Mare e dell’Istituzione Mu.MA.

“Come Fondazione Promotori Musei del Mare crediamo profondamente nel valore sociale e culturale dei musei come luoghi di incontro, dialogo e partecipazione. Sostenere per il secondo anno ‘Io Sono Benvenuto’ significa contribuire concretamente alla costruzione di comunità più aperte, consapevoli e inclusive, attraverso esperienze capaci di mettere al centro le persone, le loro storie e il significato dell’accoglienza”, dichiara Maurizio Daccà, Presidente della Fondazione Promotori Musei del Mare.

“Siamo lieti che, anche quest’anno, 'Io Sono Benvenuto' proponga un doppio appuntamento: all’Egizio e al Galata. Un’iniziativa che, per questa edizione, si sofferma particolarmente sul dialogo interculturale, sul confronto e sulla riflessione e si ispira al tema del viaggio, a partire da quello narrato nelle Avventure di Sinhue, una tra le opere più importanti della letteratura dell’antico Egitto. È un evento a cui teniamo molto perché incarna i valori di accoglienza, dialogo interculturale e partecipazione attiva della comunità”, dichiarano la Presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin e il Direttore Christian Greco.