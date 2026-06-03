Domenica arriva la Canavesana d'Epoca: il ciclismo eroico sale sui pedali e scatta

Domenica 7 giugno ad Albiano d’Ivrea per gli appassionati del ciclismo d’antan l’appuntamento da non mancare è con l’edizione 2026 de “La Canavesana d’epoca”, una pedalata cicloturistica di 60 km riservata alle cicliste e ai ciclisti in possesso di biciclette prodotte prima del 1987 che vogliono rivivere il carattere e le emozioni delle corse d’altri tempi. La manifestazione, ideata e promossa dal Team Fuori Onda Bike e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è nata nel 2011 per iniziativa di un gruppo di appassionati di Albiano d'Ivrea, i quali, oltre a cimentarsi con mountain bike e biciclette da strada, avevano partecipato alla più famosa manifestazione italiana del settore, “L'Eroica” di Gaiole in Chianti (Siena). Ad Albiano sarà allestito l’ormai tradizionale villaggio espositivo, con una mostra scambio di accessori e abbigliamento vintage, le aree di partenza e arrivo e gli spazi per il pasta party e le premiazioni.

Domenica 7 giugno gli appassionati si ritroveranno a partire dalle 7,30 ad Albiano, per la distribuzione dei pacchi gara. La partenza è fissata per le 9,30. La Canavesana d’epoca è inserita nel circuito delle Classiche del Nord 2026, che prevede due prove in Piemonte e altrettante in Lombardia e in Emilia-Romagna.

Tutte le informazioni sulla Canavesana d’epoca e sulle altre manifestazioni organizzate dal Team Fuori Onda Bike sono reperibili nel sito Internet www.lacanavesanadepoca.it