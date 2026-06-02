Il Museo del Tessile di Chieri ricorda la Regina Margherita di Savoia

In occasione della “Notte degli Archivi”, il Museo del Tessile di Chieri ricorda, a cento anni dalla morte, la Regina Margherita di Savoia in tutta la sua bellezza ed eleganza.

Venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, nei locali dell’Archivio della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile (in via G. Demaria 10, a Chieri), saranno esposte quattro Shadow Box ottocentesche donate da Biagina Garnero, e una selezione di coeve stampe di moda, che verranno presentate da Mitti Baiotti, guida esperta del Museo-Archivio del Tessile di Chieri.

Con rimandi ad alcune fotografie storiche ea ritratti in abito azzurro della Regina Margherita di Savoia (1851-1926) – in particolare la tele di Michele Gordigiani (1868-72) e Giuseppe Bertini (1870) e la pittura su vetro di Francesco Moretti (1881) – si farà luce su una miniatura in materiale tessile, che conferisce colore e tridimensionalità al prezioso vestito raffigurato su una stampa a firma Anais Tourdouze, "La Mode Artistique", del 1895. Impreziosita di merletti, perle e rose, la veste azzurra e bianca immortalata in questo Shadow Box restituisce la memoria della Sovrana sabauda, che si distinse non solo per la ricercatezza dei suoi abiti e gioielli.

Dichiara Melanie Zefferino, presidente della della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile: «Questo curioso cimelio testimonia la cultura materiale di un’epoca ma veicola anche l’immateriale, “quello che non c'è”, ovvero il gusto, le passioni e le virtù di una sovrana che fu icona di stile, musa di poeti e promotrice del benessere del suo popolo».

La “Notte degli Archivi“, è un evento promosso dall’associazione culturale Archivissima come occasione per valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale, industriale conservato negli archivi storici di istituzioni e aziende.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@fmtessilchieri.org