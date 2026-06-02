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Attualità | 02 giugno 2026, 12:27

Il Museo del Tessile di Chieri ricorda la Regina Margherita di Savoia

Venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, in occasione della “Notte degli Archivi”

Il Museo del Tessile di Chieri ricorda la Regina Margherita di Savoia

In occasione della “Notte degli Archivi”, il Museo del Tessile di Chieri ricorda, a cento anni dalla morte, la Regina Margherita di Savoia in tutta la sua bellezza ed eleganza.

Venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, nei locali dell’Archivio della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile (in via G. Demaria 10, a Chieri), saranno esposte quattro Shadow Box ottocentesche donate da Biagina Garnero, e una selezione di coeve stampe di moda, che verranno presentate da Mitti Baiotti, guida esperta del Museo-Archivio del Tessile di Chieri.

Con rimandi ad alcune fotografie storiche ea ritratti in abito azzurro della Regina Margherita di Savoia (1851-1926) – in particolare la tele di  Michele Gordigiani (1868-72) e Giuseppe Bertini (1870) e la pittura su vetro di Francesco Moretti (1881) – si farà luce su una miniatura in materiale tessile, che conferisce colore e tridimensionalità al prezioso vestito raffigurato su una stampa a firma Anais Tourdouze, "La Mode Artistique", del 1895. Impreziosita di merletti, perle e rose, la veste azzurra e bianca immortalata in questo Shadow Box restituisce la memoria della Sovrana sabauda, che si distinse non solo per la ricercatezza dei suoi abiti e gioielli.

Dichiara Melanie Zefferino, presidente della della Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile: «Questo curioso cimelio testimonia la cultura materiale di un’epoca ma veicola anche l’immateriale, “quello che non c'è”, ovvero il gusto, le passioni e le virtù di una sovrana che fu icona di stile, musa di poeti e promotrice del benessere del suo popolo».

La “Notte degli Archivi“, è un evento promosso dall’associazione culturale Archivissima come occasione per valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale, industriale conservato negli archivi storici di istituzioni e aziende.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@fmtessilchieri.org

comunicato stampa

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