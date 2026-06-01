Estate di Festival a Torino e dintorni: dal Kappa al Flowers, ma niente Monitor e Sonic Park

Nichelino saluta il Sonic Park Stupinigi per quest’anno, mentre Torino dopo neanche una edizione dice addio al Monitor Festival. Nato dai primi organizzatori del TODays, non è stato rinnovato per il 2026. Il festival infatti non è rientrato nel bando dei punti verdi, cancellando così la rassegna di attività estive di sPAZIO211.
L’Apolide Festival dopo essere stato cancellato l’anno scorso, non sarà rinnovato nemmeno per il 2026, tuttavia continua gli eventi off, Apolide Drops che quest’anno vedono tra gli ospiti Margherita Vicario, Maurizio Carucci (Ex Otago), Rachele Bastrenghi (Baustelle).
Restano le altre iniziative estive che da maggio a settembre accompagneranno la bella stagione di chi resta in città.
Ad aprire la stagione è stato questo weekend il Jazz is Dead, seguono l’Evergreen Fest, il Flowers Festival alla Certosa di Collegno e il Kappa FuturFestival.
Ecco i festival da non perdere fino a settembre.
MAGGIO
- Festival della reciprocità
Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese
Festival culturale e musicale nato dalla collaborazione tra le tre terre canavesane.
Da maggio a settembre 2026
- Spazio 211 Open Air
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211
Concerti, dj set, spettacoli e festival multiculturali nell'area verde di Via Cigna 211. Tra gli ospiti: Bdrmm, Atlante, Tropea, Selton, Sethu e molti altri.
Da maggio a settembre
GIUGNO - LUGLIO
- Evergreen Fest
Parco della Tesoriera di Torino
Rassegna di eventi estivi con molti a ingresso gratuito. Tra gli ospiti: Giobbe Covatta, Andy Bluvertigo & Eugene, Serra Yilmaz, Vladimir Luxuria, Tun feat. Dub Fx, Queen of Saba, Statuto, Davide D’urso, SantiBringanti Teatro.
Dal 4 giugno al 19 luglio
- Hiroshima Sound Garden
Hiroshima Mon Amour, Torino
Rassegna estiva nello spazio verde dell'Hiroshima a Mirafiori. Tra gli ospiti Serena Bongiovanni, Vera Gheno, Harakiri.
Dal 5 giugno al 30 giugno
- Flowers Festival
Parco della Certosa, Collegno
Festival musicale con molti artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra gli ospiti: Caparezza, Subsonica, Tony Pitony, Mannarino, Madame, Giulia Mei, Fulminacci.
Dal 25 giugno al 17 luglio
- Borgate dal Vivo Festival
Forte di Exilles - Torino
Festival culturale e musicale che coinvolge tutto il territorio piemontese. Tra gli ospiti: Cristiano De André, Anna Carol, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Pablo Trincia.
Dal 26 giugno al 29 agosto
LUGLIO - AGOSTO
Kappa FuturFestival 2025
- Parco Dora, Torino
Un evento di altissimo livello, tra i più importanti e di successo del panorama mondiale della musica elettronica. Tra gli ospiti Charlotte De Witte, Chris Lake, Anthea, Maceo Plex, Four Tet.
Dal 3 al 5 luglio
- Narrazioni Parallele Festival
Torino, Fenestrelle e Bardonecchia
Il festival mette in relazione musicisti di estrazione classica con altri che lavorano con le nuove tecnologie.
Dal 1° luglio al 15 agosto 2026
- POV Festival
Borgaro Torinese - Parco Chico Mendes
Torna l’evento che coniuga musica live (urban, rap e trap), sport e lifestyl al Parco Chico Mendes. Tra gli ospiti: Papa V,Night Skinny, Diss Gacha, Boro e Datkid.
Dal 10 al 12 luglio 2026
- Lanzo Urban Festival
Lanzo
Un festival urbano per stimolare l'aggregazione dei giovani delle Valli di Lanzo. Tra gli ospiti: Giancane, Mille Biirth, Selton.
Dal 24 al 26 luglio 2026
ANCORA DA DEFINIRE
MiTo - Settembre Musica
- Torino - Milano
Festival di musica internazionale nata dal gemellaggio culturale tra le città di Torino e Milano. Mese ricco di iniziative musicali a prezzi popolari.
Dal 3 al 18 settembre
- Alta Felicità
Venaus
Manifestazione gratuita che propone 3 giorni di musica dal vivo, cultura e impegno sociale.
Dal 24 al 26 luglio 2026
- Due Laghi Jazz Festival
Avigliana, Condove, Almese e Rubiana (TO)
Appuntamento con il jazz internazionale.
Dal 23 al 25 luglio 2026