lunedì 01 giugno
Estate di Festival a Torino e dintorni: dal Kappa al Flowers, ma niente Monitor e Sonic Park
Estate di Festival a Torino e dintorni: dal Kappa al Flowers, ma niente Monitor e Sonic Park
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Eventi | 01 giugno 2026, 16:40

Estate di Festival a Torino e dintorni: dal Kappa al Flowers, ma niente Monitor e Sonic Park

Saltano due festival nel calendario degli eventi della bella stagione. Tornano l’Alta Felicità e l’Evergreen Fest

Estate di Festival a Torino e dintorni: dal Kappa al Flowers, ma niente Monitor e Sonic Park

Nichelino saluta il Sonic Park Stupinigi per quest’anno, mentre Torino dopo neanche una edizione dice addio al Monitor Festival. Nato dai primi organizzatori del TODays, non è stato rinnovato per il 2026. Il festival infatti non è rientrato nel bando dei punti verdi, cancellando così la rassegna di attività estive di sPAZIO211

L’Apolide Festival dopo essere stato cancellato l’anno scorso, non sarà rinnovato nemmeno per il 2026, tuttavia continua gli eventi off, Apolide Drops che quest’anno vedono tra gli ospiti Margherita Vicario, Maurizio Carucci (Ex Otago), Rachele Bastrenghi (Baustelle)

Restano le altre iniziative estive che da maggio a settembre accompagneranno la bella stagione di chi resta in città. 

Ad aprire la stagione è stato questo weekend il Jazz is Dead, seguono l’Evergreen Fest, il Flowers Festival alla Certosa di Collegno e il Kappa FuturFestival.
 

Ecco i festival da non perdere fino a settembre.

MAGGIO 

  • Festival della reciprocità
    Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese
    Festival culturale e musicale nato dalla collaborazione tra le tre terre canavesane.
    Da maggio a settembre 2026

     
  • Spazio 211 Open Air 
    Spazio 211, Via Francesco Cigna 211
    Concerti, dj set, spettacoli e festival multiculturali nell'area verde di Via Cigna 211. Tra gli ospiti: Bdrmm, Atlante, Tropea, Selton, Sethu e molti altri.
    Da maggio a settembre 


GIUGNO - LUGLIO 

  • Evergreen Fest
    Parco della Tesoriera di Torino
    Rassegna di eventi estivi con molti a ingresso gratuito. Tra gli ospiti: Giobbe Covatta, Andy Bluvertigo & Eugene, Serra Yilmaz, Vladimir Luxuria, Tun feat. Dub Fx, Queen of Saba, Statuto, Davide D’urso, SantiBringanti Teatro.
    Dal 4 giugno al 19 luglio
  • Hiroshima Sound Garden
    Hiroshima Mon Amour, Torino
    Rassegna estiva nello spazio verde dell'Hiroshima a Mirafiori. Tra gli ospiti Serena Bongiovanni, Vera Gheno, Harakiri.
    Dal 5 giugno al 30 giugno 
  • Flowers Festival
    Parco della Certosa, Collegno 
    Festival musicale con molti artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra gli ospiti: Caparezza, Subsonica, Tony Pitony, Mannarino, Madame, Giulia Mei, Fulminacci.
    Dal 25 giugno al 17 luglio
  • Borgate dal Vivo Festival
    Forte di Exilles - Torino
    Festival culturale e musicale che coinvolge tutto il territorio piemontese. Tra gli ospiti: Cristiano De André, Anna Carol, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Pablo Trincia.
    Dal 26 giugno al 29 agosto
     

LUGLIO - AGOSTO
Kappa FuturFestival 2025

  • Parco Dora, Torino 
    Un evento di altissimo livello, tra i più importanti e di successo del panorama mondiale della musica elettronica. Tra gli ospiti Charlotte De Witte, Chris Lake, Anthea, Maceo Plex, Four Tet.
    Dal 3 al 5 luglio

     
  • Narrazioni Parallele Festival
    Torino, Fenestrelle e Bardonecchia
    Il festival mette in relazione musicisti di estrazione classica con altri che lavorano con le nuove tecnologie.
    Dal 1° luglio al 15 agosto 2026

     
  • POV Festival
    Borgaro Torinese - Parco Chico Mendes
    Torna l’evento che coniuga musica live (urban, rap e trap), sport e lifestyl al Parco Chico Mendes. Tra gli ospiti: Papa V,Night Skinny, Diss Gacha, Boro e Datkid.
    Dal 10 al 12 luglio 2026

     
  • Lanzo Urban Festival
    Lanzo
    Un festival urbano per stimolare l'aggregazione dei giovani delle Valli di Lanzo. Tra gli ospiti: Giancane, Mille Biirth, Selton.
    Dal 24 al 26 luglio 2026
     

ANCORA DA DEFINIRE
MiTo - Settembre Musica

  • Torino - Milano
    Festival di musica internazionale nata dal gemellaggio culturale tra le città di Torino e Milano. Mese ricco di iniziative musicali a prezzi popolari.
    Dal 3 al 18 settembre

     
  • Alta Felicità
    Venaus
    Manifestazione gratuita che propone 3 giorni di musica dal vivo, cultura e impegno sociale.
    Dal 24 al 26 luglio 2026
  • Due Laghi Jazz Festival
    Avigliana, Condove, Almese e Rubiana (TO)
    Appuntamento con il jazz internazionale.
    Dal 23 al 25 luglio 2026

Chiara Gallo

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