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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 02 giugno 2026, 13:26

Nichelino, festa del libro e della lettura al gran finale

Giovanni Tosco e Sandro Bocchio protagonisti giovedì 4 giugno alla biblioteca Arpino con "Controvento. Campionesse che insegnano a non arrendersi"

Una immagine dell'inaugurazione della Festa del Libro e della Lettura 2026

Una immagine dell'inaugurazione della Festa del Libro e della Lettura 2026

Dopo oltre un mese di incontri, presentazioni ed eventi, è arrivata al gran finale la Festa del Libro e della Lettura di Nichelino. La chiusura degli eventi legati al Salone Off era stata con protagonista Luca Bianchini, giovedì 4 giugno invece sarà un duo d'eccezione a far calare il sipario l'edizione 2026 della rassegna.

Le campionesse dello sport che non si arrendono

Giovanni Tosco e Sandro Bocchio hanno confezionato a quattro mani uno scrigno prezioso di sport al femminile, un manifesto su come  donne straordinarie abbiano saputo  non solo onorare lo sport, ma insegnare, con i loro gesti  quotidiani, come  combattere per i diritti, sfidando con coraggio pregiudizi e barriere sociali. 

Presente una delegazione del Moncalieri Women

Giovedì 4 giugno, alla biblioteca civica Giovanni Arpino, proverremo a raccontare alcune delle storie raccolte nel libro "Controvento. Campionesse che insegnano a non arrendersi". Insieme agli autori, saranno presenti la capitana del Moncalieri Women, Pamela Guelfi, mister Franco Semioli e il presidente della società Antonio Landolfi, protagonisti (insieme a tutta la squadra) di un’annata strepitosa che ha portato nei giorni scorsi a una storica promozione in serie B.

A portare i saluti di casa gli assessori Francesco Di Lorenzo (sport ) e Alessandro Azzolina (pari opportunità), con l'ex assessore alla cultura Michele Pansini nel ruolo di gran cerimoniere e conduttore dell'evento.

Massimo De Marzi

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