A Trofarello torna l'appuntamento con le Camminate Dinamiche

Si terrà sabato 6 giugno, con partenza alle ore 15.30 da Piazzale Europa, la nuova tappa delle Camminate Dinamiche, realizzata in collaborazione con Coldiretti. Un pomeriggio dedicato alla scoperta del mondo agricolo trofarellese, delle sue aziende, delle sue storie e del valore che questo settore rappresenta per l’economia locale.

Alla scoperta del mondo agricolo

Il percorso condurrà i partecipanti alla visita di alcune aziende agricole del territorio, dove sarà possibile osservare da vicino come si sviluppa il lavoro quotidiano, conoscere gli allevamenti, comprendere l’impegno che sta dietro alla produzione e alla cura della terra. La camminata proseguirà poi lungo un suggestivo sentiero tra i ciliegi, per poi fare ritorno passando in alcune aree verdi del paese.

La conclusione dell’iniziativa è prevista per le ore 18.30.

Il consigliere comunale Antonio De Biasio, ideatore del progetto, esprime un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte: CAI Trofarello, Comitato Genitori, Quadrifoglio, AVIS, Pro Loco, Alpini e Croce Rossa, per il supporto organizzativo e l’assistenza lungo il percorso. Un ringraziamento particolare è rivolto a Coldiretti e al suo presidente Claudio Sandri, per aver scelto ancora una volta di collaborare alla realizzazione di un momento di sinergia tra la Camminata Dinamica e la scoperta del mondo agricolo. "Avere aziende agricole a Trofarello - sottolinea De Biasio - significa poter raccontare storie di lavoro, tradizione e impegno, spesso poco conosciute ma fondamentali per la nostra comunità. Sono realtà che custodiscono valori importanti e che meritano di essere scoperte e valorizzate".

Movimento, educazione e territorio

La camminata del 6 giugno rappresenta così un nuovo tassello di un progetto che unisce movimento, educazione, territorio e partecipazione, confermando la volontà di costruire una comunità sempre più attiva e consapevole delle proprie ricchezze.