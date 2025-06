Basta strisce pedonali 'fantasma' in Circoscrizione 5: interventi in arrivo

Le strisce pedonali sbiadite saranno rifatte in Via Cardinal Massaia, via Bibiana e via Michele Coppino. Parliamo della Circoscrizione 5 e a questi interventi - che meteo permettendo saranno effettuati nel mese di giugno - si aggiungeranno quelli in viale dei Mughetti e via delle Primule nei mesi a seguire, al termine dei lavori in corso.

In particolare, come spiegato da Luigi Filannino della divisione Segnaletica, l'intervento in via Cardinal Massaia segue l'interpellanza della consigliera del consiglio comunale di Torino Bellissima Silvia Damilano , che aveva sollevato il tema dell' attraversamento pericoloso nei pressi della scuola Beata Vergine di Campagna e della Parrocchia di Madonna di Campagna . La divisione, per finanziare questo intervento, utilizzerà i propri fondi che ha a disposizione.

La commissione è stata anche l'occasione per i consiglieri e per i cittadini presenti di ricordare altre strade in cui la segnaletica è sbiadita o sono presenti altri problemi: la segnaletica carente in corso Lombardia; l'incrocio tra corso Grosseto e via Chiesa della Salute (dove a gennaio era stata investita una ragazzina di 12 anni); la mancanza di cartelli per il divieto di sosta in via Val della Torre; la rotonda all'incrocio tra via Sospello e via Ala di Stura.

E ancora: un attraversamento pedonale mancante in corso Potenza all'angolo con via Val della Torre; le paline nuove in corso Venezia che cadono spesso; quattro archetti per bici mancanti da più di un anno in via Vibò; un cartello abbattuto ripetutamente dalle auto all'incrocio tra corso Grosseto e corso Lombardia, una doppia linea in via Sospello/via Stradella.