32 anni dalla morte di Massimo Troisi: il torinese Cico Cicogna pubblica il brano dedicato all'artista partenopeo

Il 4 giugno 1994 moriva Massimo Troisi. A trentadue anni dalla scomparsa, il cantautore torinese Cico Cicogna pubblica una canzone dedicata al grande artista partenopeo: “La Smorfia”.

Nella Smorfia Napoletana, il 32 è ‘o capitone’ (l'anguilla), simbolo scaramantico di prosperità e buon auspicio.

Il brano ha avuto una gestazione lunga e difficile, ma alla fine sarà pubblicato oggi.

“Il 4 giugno 1994 venni a sapere della sua morte prematura, ma in qualche modo attesa. Fu Raul a dirmelo. Quel nefasto giorno mi chiese di scrivere un pezzo per Massimo. Era una richiesta quasi disperata: disperata per il lutto; disperata per la difficoltà, ma la presi come un ordine. Stavo lavorando ad un mio album. Turbato dalla notizia quella notte mi ammalai e fu un pretesto. Rimasi a casa tutto il giorno e quello dopo. Tra il tavolino e un pezzo di carta per scrivere il testo, il letto e il mio pianoforte venne fuori quasi da sola. Le emozioni a volte sono incontenibili e poterle sublimare grazie alla creatività è una preziosa valvola di sfogo.”

Ne è scaturito un brano dalla musicalità ricercata. Il testo, in poche emozionanti parole, racchiude un’intera carriera.

“Chi ascolta può trarne gli spunti e le sensazioni che preferisce o che gli arrivano. Per me è la smorfia sul volto di Raul, sul mio e su quello di milioni di persone che perdono una persona cara; la smorfia dei numeri; il trio comico. Il sogno e la realtà; la scaramanzia e la capacità; l'umiltà ed il successo; l'ironia e la speranza di un futuro migliore”.

Concetti che, come per ogni canzone, prendono forma in melodia, armonia, ritmo e parole.

“Trentadue anni fa non c'era l'intelligenza artificiale. La Smorfia è genuina anche nella sua recente registrazione. Scriverla mi ha spinto a cercare di immedesimarmi nei pensieri di Troisi e mi sono sentito così vicino a lui da riuscire a lasciarlo andare, come avrebbe voluto: con un pizzico di dolore, senza rinunciare alla forza dell’ironia.”

Il brano esce alle 12 sul canale YouTube Cico Cicogna Cantautore https://youtu.be/9JH5ROfTdJ8 con il videoclip montato da Alessandro Isetta.



