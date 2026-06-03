Tedua sul palco dell'Inalpi Arena per la tappa torinese del suo "Ted Ryan Tour"

Dopo la festa di San Siro, nel 2027 Tedua tornerà live nei principali palasport italiani con “Ted Ryan Tour”, un tour che partirà il 21 gennaio con una data zero a Jesolo e toccherà anche Torino.

Il cantante sarà all'Inalpi Arena il 26 gennaio 2027.

Sul palco, presenterà per la prima volta live, anche alcuni brani contenuti in “RYAN TED”, il suo nuovo mixtape, uscito pochi giorni fa, che ha debuttato al #1 della classifica degli album più venduti della settimana e della classifica cd, vinili e musicassette.

16 tracce che segnano un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico di Tedua, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l’immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture.