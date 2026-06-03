Workshop Subsonici a Le Gru: l'ultimo appuntamento con Samuel

Trent’anni di musica, palchi, canzoni che hanno attraversato generazioni e cambiato il modo di ascoltare la città: con il ciclo “Workshop Subsonici – Cieli su Torino 1996–2026” Le Gru ha celebrato il trentennale dei Subsonica trasformando il mall in uno spazio di ricerca e condivisione, aperto gratuitamente al pubblico su prenotazione. Dopo gli incontri con Max, Vicio, Ninja e Boosta, il percorso si chiude il 7 giugno con l’ultimo workshop, dedicato all’arte del suono e affidato alla voce della band, Samuel.

“Mixing class con Samuel” sarà una dimostrazione dal vivo di post-produzione: partendo da materiali sonori reali, Samuel mostrerà come attraverso filtri, effetti e scelte di regia sonora si costruisce un sound coerente e dinamico. Non un semplice incontro con un frontman conosciuto, ma un laboratorio di ascolto in cui il pubblico potrà vedere come nascono le atmosfere che hanno reso riconoscibile il suono Subsonica, tra elettronica e città, club culture e scrittura pop.

Con i Workshop Subsonici, Le Gru ha prolungato lo spirito di apertura che ha accompagnato i quattro concerti sold out alle OGR Torino, scegliendo una forma più intima e ravvicinata: cinque appuntamenti, uno per ciascuno dei componenti della band, che hanno raccontato la musica come materia viva, dalla natura alle periferie urbane, dal silenzio alla matematica del ritmo, fino alla pedagogia delle canzoni.



Ogni incontro è stato introdotto dal musicteller Federico Sacchi, già autore dello spettacolo “Rimango Subsonico”, che ha intrecciato le tappe del trentennale con riflessioni sul modo in cui la musica incide sulla memoria collettiva della città.