Almese, domenica 7 giugno tour guidato alla Villa Romana

Domenica 7 giugno, sarà possibile visitare la villa romana di Almese per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze della villa e immergersi nell’atmosfera di uno dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.

La Villa Romana di Almese situata in località Grange di Rivera sarà visitabile dalle 16.00 alle 19.00 con la prima visita in partenza alle 16.00 mentre la seconda è prevista alle 17.30.

La giornata è promossa dall'associazione Ar.c.A. (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) con il patrocinio del comune di Almese, in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A, Univoca, Tesori d’arte e cultura alpina e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Per informazioni arca.almese@gmail.com – tel. +39 342 060 13 65 – www.arcalmese.it