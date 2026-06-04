EXPOSED Torino Photo Festival chiude con oltre 107 mila visitatori

Chiusa in crescita la terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival. La partecipazione del pubblico si è vista dai 12.600 pass scaricati, con un incremento di oltre 50% rispetto all’edizione 2025, e 107.000 visitatori nelle sedi espositive indoor, ai quali si aggiungono le migliaia di persone che hanno visitato le mostre outdoor disseminate nello spazio urbano.

Curato e realizzato da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia con la direzione artistica di Walter Guadagnini, il Festival ha coinvolto una ventina di fotografi italiani e internazionali, tra cui Paola Agosti, Dean Chalkley, Ralph Gibson, Karla Hiraldo Voleau, Diana Markosian e Paolo Ventura, componendo una costellazione di sguardi e linguaggi attorno al tema Mettersi a nudo: un invito a guardare dentro di sé e a superare le apparenze, interrogando il rapporto tra identità e rappresentazione, corpo e immagine, tra ciò che si mostra e ciò che rimane nascosto.

18 mostre indoor e outdoor, installazioni, progetti speciali, 13 passeggiate urbane e quasi 30 appuntamenti tra incontri, proiezioni, letture portfolio e iniziative diffuse hanno accompagnato il pubblico per 55 giorni, componendo, a partire dai quattro giorni inaugurali, un percorso capace di mettere in dialogo autori storicizzati e nuove generazioni, istituzioni culturali e spazi indipendenti, dimensione pubblica e ricerca personale.

EXPOSED Torino Photo Festival torna con la quarta edizione dal 15 aprile al 6 giugno 2027.