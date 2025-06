Via Tartini cambia volto, 40mila euro per rilanciare l’area commerciale

Un piccolo ma significativo passo in avanti per la riqualificazione urbana nel quartiere Barriera di Milano. Il Consiglio Comunale di Torino ha confermato nelle scorse ore, durante la Commissione Bilancio, uno stanziamento di 40mila euro destinati alla messa in sicurezza e al rilancio dell’area commerciale di via Tartini.

A comunicarlo è Domenico Garcea, consigliere comunale e vice capogruppo di Forza Italia, che ha espresso soddisfazione per l’impegno dell’amministrazione comunale. “Si tratta di un risultato concreto - ha affermato -, che arriva a seguito della mozione approvata a dicembre 2023, in sede di bilancio, in cui si chiedeva al Sindaco e alla Giunta di intervenire su una zona da troppo tempo dimenticata..

L’area di via Tartini è da anni al centro di criticità legate a degrado urbano, insicurezza e fenomeni di microcriminalità. Secondo Garcea, lo stanziamento rappresenta un primo passo tangibile per riportare attenzione e risorse su un territorio spesso lasciato ai margini.

“Iniziative come questa dimostrano che, con un’azione politica costante e mirata, è possibile dare risposte concrete ai cittadini”, ha aggiunto Garcea che ha anche annunciato di aver chiesto una revisione della concessione in essere per la parte commerciale, proponendo la revoca del diritto di superficie di 99 anni concesso nel 1981, in assenza di un tessuto commerciale attivo, come previsto dal contratto originario.

L’obiettivo, ha sottolineato, è rimettere in moto un processo di rigenerazione che coinvolga non solo l’ambiente urbano ma anche il tessuto economico e sociale del quartiere.