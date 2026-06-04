Pinacoteca Agnelli: la cargo bike biblioteca sulla Pista 500 chiude la stagione di attività per famiglie

La stagione delle attività per famiglie in Pinacoteca Agnelli si chiude con una giornata speciale, tra libri e opere d’arte.

Sulla Pista 500, torna Una bici per leggere insieme! La speciale cargo bike biblioteca sarà protagonista di letture e per famiglie, promosse dalla Pinacoteca Agnelli in dialogo con le Biblioteche Civiche Torinesi , con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo. Narrazioni e esplorazioni, a misura delle diverse fasce di età, porteranno alla scoperta dei diritti, tra letture e opere d’arte.



Ore 11: Una bici per leggere insieme 0-3

Ore 16: Una bici per leggere insieme 4+