Da Plauto al palco: il Liceo Curie di Pinerolo apre il sipario

Gli studenti del Liceo scientifico Maria Curie di Pinerolo debuttano fuori dall’edificio scolastico portando in scena la commedia di Plauto ‘Il soldato fanfarone’. Oggi, giovedì 4 giugno, alle 21, saliranno sul palco del Teatro Incontro di Pinerolo (via Caprilli 31). “Solitamente lo spettacolo di fine anno si svolgeva nell’auditorium della scuola e potevano partecipare solo studenti e genitori. Questa volta abbiamo voluto aprire a tutti la possibilità di assistere. Per i ragazzi è un’occasione di crescita” annuncia la referente del progetto, la professoressa di lettere Micaela Scarafia.

Saranno una ventina gli studenti in scena, diretti dall’attore professionista Francesco Puleo: “L’evento è il risultato del laboratorio teatrale tenuto dall’attore in orario pomeridiano a partire dal mese di novembre” aggiunge Scarafia.

Sono stati gli stessi studenti a scegliere di portare in scena la celebre commedia di Plauto: “Si sono trovati di fronte a un paio di proposte che comprendevano anche testi contemporanei – spiega la professoressa –. Tuttavia sono stati proprio loro a scegliere di misurarsi con un classico”.

Anche la comunicazione dello spettacolo è stata curata dagli studenti: la locandina è stata realizzata da due studentesse del liceo.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.