Unione Musicale, stagione chiusa con boom di abbonamenti e pubblico: “Siamo nell’anno della maturità”

Numeri in crescita per la stagione 2025-2026 dell’Unione Musicale appena conclusa. Boom in particolare di abbonamenti che sono passati da 651 nella stagione 2023-2024, a 651 nel 2024-2025, fino a superare la quota 800 nell’ultimo anno.

Crescono anche le presenze in sala, nel corso di tre stagioni sono infatti passate da 22.500 a 26 mila nel 2025-2026. Complice anche il costo dei biglietti che continua a essere accessibile: dalle attività educational da 10 euro ai concerti in sala da 35 euro.

Gli incassi in tre stagioni sono così passati dai 77 mila euro per gli abbonamenti a 100 mila euro nell’ultima stagione. In biglietteria, gli incassi sono cresciuti da 115 mila a 150 mila euro, arrivando a rappresentare il 17% del bilancio complessivo dell’ente.

“L’anno scorso siamo andati incontro a due trasformazioni - commenta la direttrice, Cecilia Fonsatto -. Il passaggio a Fondaizone e il trasferimento da piazza Castello a piazza San Carlo. Oltre alle celebrazioni per gli 80 anni dell’ente. Quest’anno siamo nell’anno del consolidamento, una fase di maturità. Significa avere più chiaro il ruolo che vogliamo svolgere oggi in un contesto che è cambiato, soprattutto per il modo in cui il pubblico frequenta le esperienze culturali”.

La nuova stagione

La prossima stagione 2026-2027 si svolgerà dal 21 ottobre al 15 maggio con 52 appuntamenti in programma tra il Conservatorio e il Teatro Vittoria. 150 gli artisti di cui 68 ospiti per la prima volta e 65 under 35.

Il Conservatorio si conferma come location in cui si terranno i concerti dei più grandi interpreti della scena internazionale. Tra questi Arsenii Moon che inaugurerà la stagione mercoledì 21 ottobre. E poi ancora Joushua Bell, Gabriela Montero, Emmanuel Ax, Patricia Kopatchinskaja, Tabea Zimmermann, Barbara Hanningan, Elisabeth Leonskaja, Julius Drake, Nicolas Alstaedt, Alexander Lonquich e Sophia Liu, artista residente dell’Unione Musicale per le stagioni 26-27 e 27-28.

Al Teatro Vittoria si terranno i concerti delle serie L’altro suono, Didomenica, Discovery, Solo per le tue orecchie e Note tra noi. Tra i musicisti ospiti: Dmytro Kokoshynskyy, il Trio Il Furibondo, l’Ensemble Zefiro, Giovanni Baviera, The Swingles, The Saxophone Quartet, Alberto Miodini, Pierpaolo Maurizzi, Trio Johannes, il duo Giovanni Gnocchi e Connie Smith, Quartet Chaos, Trio Chimera, Giulia Zaniboni, Simona Severini, Antonio Valentino, Scipione Sangiovanni, Giorgio Conte.

Festival Beethoven

In occasione dei 200 anni dalla morte di Beethoven, l’Unione Musicale celebra il compositore tedesco con tre giorni di festival: dall’8 al 10 giugno e sei appuntamenti speciali firmate dagli italiani Trio Debussy, Trio Johannes e Trio di Parma.

Per info e programma: www.unionemusicale.it