Over 65, alla Pinacoteca Agnelli otto incontri gratuiti con “Biglieri Domani”

Otto appuntamenti gratuiti dedicati agli over 65 per promuovere la cultura come occasione di incontro, socialità e benessere. È questa la proposta della Pinacoteca Agnelli nell’ambito del progetto “Biglieri Domani”, iniziativa pensata dalla Casa del Quartiere Barrito e ospitata negli spazi di via Nizza 262.

Un percorso che si inserisce in una più ampia visione di welfare culturale, sempre più al centro delle politiche cittadine rivolte all’invecchiamento attivo e alla valorizzazione del ruolo sociale degli anziani.

Un museo che diventa spazio di comunità

Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì a partire dal 5 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio. L’obiettivo non è soltanto quello di favorire l’accesso al patrimonio artistico della Pinacoteca Agnelli, ma anche quello di trasformare il museo in un luogo di scambio, confronto e condivisione di esperienze.

I partecipanti saranno accompagnati in un percorso che unisce la visita alle opere a momenti di dialogo e approfondimento, con l’intento di stimolare la partecipazione attiva e la costruzione di una comunità culturale.

Cultura e invecchiamento attivo: una sfida sociale

L’iniziativa si inserisce nel filone dei progetti dedicati alla cosiddetta “silver age”, sempre più al centro delle politiche culturali e sociali a livello urbano. kIn questo contesto, la cultura viene interpretata non solo come fruizione estetica, ma come strumento di inclusione, prevenzione della solitudine e rafforzamento delle reti sociali.

Il progetto “Biglieri Domani” punta proprio a valorizzare queste dimensioni, portando il museo fuori dalla sua funzione tradizionale e rendendolo un presidio di relazione sul territorio.

Partecipazione su prenotazione per numero limitato di posti

Data la natura degli incontri e il numero limitato di posti disponibili, è consigliata la prenotazione anticipata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Pinacoteca Agnelli al numero 011 0925010 oppure scrivere all’indirizzo email educa@pinacoteca-agnelli.it.