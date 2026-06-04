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Eventi | 04 giugno 2026, 11:32

Over 65, alla Pinacoteca Agnelli otto incontri gratuiti con “Biglieri Domani”

Il progetto promosso dalla Casa del Quartiere Barrito punta a rafforzare socialità e partecipazione attiva degli anziani

Over 65, alla Pinacoteca Agnelli otto incontri gratuiti con “Biglieri Domani”

Otto appuntamenti gratuiti dedicati agli over 65 per promuovere la cultura come occasione di incontro, socialità e benessere. È questa la proposta della Pinacoteca Agnelli nell’ambito del progetto “Biglieri Domani”, iniziativa pensata dalla Casa del Quartiere Barrito e ospitata negli spazi di via Nizza 262.

Un percorso che si inserisce in una più ampia visione di welfare culturale, sempre più al centro delle politiche cittadine rivolte all’invecchiamento attivo e alla valorizzazione del ruolo sociale degli anziani.

Un museo che diventa spazio di comunità

Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì a partire dal 5 giugno e proseguiranno fino al 31 luglio. L’obiettivo non è soltanto quello di favorire l’accesso al patrimonio artistico della Pinacoteca Agnelli, ma anche quello di trasformare il museo in un luogo di scambio, confronto e condivisione di esperienze.

I partecipanti saranno accompagnati in un percorso che unisce la visita alle opere a momenti di dialogo e approfondimento, con l’intento di stimolare la partecipazione attiva e la costruzione di una comunità culturale.

Cultura e invecchiamento attivo: una sfida sociale

L’iniziativa si inserisce nel filone dei progetti dedicati alla cosiddetta “silver age”, sempre più al centro delle politiche culturali e sociali a livello urbano. kIn questo contesto, la cultura viene interpretata non solo come fruizione estetica, ma come strumento di inclusione, prevenzione della solitudine e rafforzamento delle reti sociali.

Il progetto “Biglieri Domani” punta proprio a valorizzare queste dimensioni, portando il museo fuori dalla sua funzione tradizionale e rendendolo un presidio di relazione sul territorio.

Partecipazione su prenotazione per numero limitato di posti

Data la natura degli incontri e il numero limitato di posti disponibili, è consigliata la prenotazione anticipata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Pinacoteca Agnelli al numero 011 0925010 oppure scrivere all’indirizzo email educa@pinacoteca-agnelli.it.

Redazione

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