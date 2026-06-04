Pianezza, domenica 7 giugno si va tra storia e natura con la Grande biciclettata

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente domenica 7 giugno il Comune di Pianezza, in collaborazione con tante associazioni del territorio, organizza la “Grande Biciclettata” alla scoperta della storia e della natura di Pianezza. Una giornata dedicata all’ambiente, alla natura e alla sostenibilità, con tanto divertimento per tutti, grandi e bambini.

La “Grande Biciclettata” è un’iniziativa che riscuote sempre grande successo e coinvolge ciclisti ed appassionati di tutte le età. Dai bambini, ai genitori, agli adulti fino agli 80 anni, tutti amano ritrovarsi in bicicletta e girare per le vie, i monumenti e le campagne di Pianezza.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 a Villa Granero dove sarà possibile fare la visita guidata. Il tour proseguirà alla cappella di San Sebastiano, poi sosta al Masso Gastaldi, e giro del borgo antico di Pianezza nel centro storico con visita alla Torre del Ricetto, alle Chiese e alle Ville Liberty. Per pranzo ci si ritrova tutti a Villa Leumann, che sarà aperta e visitabile da tutti i cittadini. Qui sarà possibile fare il pic nic nel parco che sarà allestito con Stand, giochi e intrattenimenti per i bambini. Nel pomeriggio la “Grande Biciclettata” continuerà in mezzo alle campagne, con visita e degustazione di alcuni prodotti presso le aziende agricole La Primula, Fulvio Rovey e la giornata si concluderà alla Fattoria del Gelato.

La novità di quest’anno è che sarà possibile partecipare non solo in bicicletta, ma anche a piedi seguendo un percorso ridotto, magari in compagnia del proprio cane, per chi avesse piacere di portarlo a fare una bella passeggiata.

«La “Grande Biciclettata” è una manifestazione che fa divertire adulti e bambini che scoprono l’importanza di spostarsi utilizzando la bicicletta – commenta il Sindaco Antonio Castello –. Abbiamo dedicato parte del percorso a promuovere e a fare conoscere alcuni dei principali siti storici di Pianezza, oltre a fare scoprire la bellezza dei sentieri naturalistici che si diramano in mezzo ai prati e alle campagne. Queste iniziative non servono solo per fare divertire ciclisti e appassionati di bicicletta, ma anche per fare scoprire le nostre aziende agricole e le tante bellezze del territorio».

«Con questa iniziativa – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Anna Franco – vogliamo porre l’attenzione di adulti e bambini sulla necessità di cambiare i nostri comportamenti in un’ottica più eco-sostenibile. L’utilizzo della bicicletta può diventare un mezzo di trasporto alternativo all’auto, quando si percorrono pochi chilometri. Queste iniziative, così come le giornate di pulizia dei parchi e del territorio che l’Amministrazione Comunale organizza di frequente, possono essere utili per insegnarci ad adottare una cultura più green e di maggiore tutela dell’ambiente».

