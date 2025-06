Tuffo nella bella stagione: la piscina Lido riapre con nuove attrezzature e servizi

Con l’arrivo delle alte temperature, anche quest’anno la piscina “Lido” di via Villa Glori riapre le porte all’estate. A dare l’annuncio è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha confermato l’apertura della struttura dal 1° giugno, dando il via alla tanto attesa stagione balneare cittadina.

Via le paratie e tetto completamente aperto: la Lido torna a essere un punto di riferimento per chi, restando in città, cerca un po’ di refrigerio e relax durante i mesi più caldi. L’impianto, frequentato sia da utenti abituali sia da nuovi visitatori, si presenta in una veste rinnovata, con nuove sdraio e lettini distribuiti nelle aree attrezzate, oltre a un punto ristoro rivisitato, ancora più accogliente rispetto alle passate stagioni.

“Come in ogni estate che si rispetti - scrive Miano - la Lido è pronta ad accogliere chi resta a Torino e vuole godersi un po’ di meritato relax e divertimento in un ambiente sicuro e ben curato”.

La piscina Lido rappresenta da anni un presidio fondamentale per la qualità della vita urbana, offrendo un’alternativa accessibile e piacevole al caldo cittadino. Il servizio, gestito con attenzione anche alle esigenze delle famiglie e dei più giovani, sarà operativo per tutta la stagione estiva, in attesa del picco di presenze previsto tra luglio e agosto.