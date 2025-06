Scontro tra un'auto e moto davanti al liceo di Torino, genitori e alunni: "Serve più sicurezza"

Più sicurezza diventa al liceo francese Jean Giono di Torino. Lo scorso 11 aprile all'incrocio tra strada comunale di Superga e corso Casale si è verificato un grave incidente. Un'auto e una moto si scontrate: ad avere la peggio è stato centauro, che è stato portato in ospedale.

Più sicurezza

Una notizia che ha profondamente scosso studenti e genitori: a farsi portavoce delle loro richieste il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha nuovamente sollecitato la Città a mettere in campo degli interventi.

Gli interventi

Il Comune, nel 2024, ha sistemato sia il semaforo che le strisce pedonali davanti alla scuola. Entro la fine di settembre, come ha chiarito l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, verrà messo in sicurezza l'incrocio tra corso Casale e via Signorelli.

L'esponente della giunta negli scorsi mesi ha poi incontrato una rappresentanza del liceo mettendo sul tavolo l'ipotesi di chiudere temporaneamente il tratto di strada di fronte al Jean Giono, durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, per garantire una maggiore sicurezza a chi frequenta la scuola. La Città è in attesa che genitori ed istituto valutino la proposta.

La replica

Un'idea che non piace a Firrao, che rilancia: "per noi l’unica soluzione per mettere in sicurezza i ragazzi della scuola e gli altri passanti, é un passaggio pedonale rialzato".