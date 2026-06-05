Motovelodromo, Fondazione Sviluppo e Crescita Crt affianca Founder Velo' e Fondo Pui nel capitale

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, ente impact oriented della Fondazione CRT, affianca i soci del Motovelodromo di Torino, Founder Velò S.r.l., socio originario e di maggioranza, e Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. (Fondo PUI) gestito da Equiter S.p.A., consolidando la compagine societaria a sostegno di un rilevante progetto di rigenerazione urbana e impatto sociale.

Con l’acquisizione di una quota di minoranza, la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha infatti effettuato il proprio ingresso nel capitale sociale alla società benefit Sport4Good S.r.l. che gestisce il Motovelodromo di Torino.

Nato nei primi anni del Novecento e restituito alla cittadinanza grazie a un importante progetto di recupero e riqualificazione da parte di privati, il Motovelodromo rappresenta oggi un modello d’avanguardia di impianto urbano polifunzionale. Il complesso di 24.000 metri quadri ospita 14 discipline sportive, tra cui padel, beach volley, ciclismo, triathlon, nuoto, discipline aeree, e attira quotidianamente centinaia di persone, con un’attenzione particolare ai giovani e alle scuole.

L’ingresso della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT contribuirà a supportare la seconda fase di ristrutturazione ed espansione della struttura, avviata lo scorso anno con l’ingresso, tramite un aumento di capitale, di Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l., società-veicolo di cui Equiter S.p.A. è advisor esclusivo, dedicata all’impiego di risorse del PNRR per progetti di rigenerazione urbana nelle 14 Città Metropolitane Italiane.

Con questo intervento, la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT non si limita a un supporto di natura finanziaria con capitale paziente, ma sposa e condivide una visione di lungo termine capace di coniugare la sostenibilità economica con un solido e misurabile ritorno sociale sul territorio.

L'operazione nasce dal pieno allineamento tra la missione della Fondazione e gli obiettivi dei soci del Motovelodromo, Founder Velo’ e Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. Il progetto unisce la rigenerazione urbana e la promozione di stili di vita sani a un forte impegno contro la povertà educativa. In quest'ottica, la pratica sportiva diventa per le nuove generazioni un potente strumento di inclusione, aggregazione e coesione sociale.

Tra i numerosi eventi e attività del Motovelodromo dedicati alle scuole della città di Torino, figura anche “Borse di Sport”, progetto che sarà sostenuto anche da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. L’iniziativa consente a studenti e studentesse appartenenti a famiglie svantaggiate, di frequentare gratuitamente un anno di corso sportivo presso il Motovelodromo, promuovendo il benessere e il talento.

“Il nostro ingresso nel capitale del Motovelodromo testimonia la precisa volontà della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT di agire come partner di lungo termine e parte attiva nei processi di trasformazione positiva e valorizzazione del nostro territorio. Non si tratta soltanto di preservare un bene storico d'eccellenza, ma di sostenere un ecosistema inclusivo e vibrante, capace di generare un impatto concreto sulla vita dei cittadini, a partire dai giovani e dalle fasce più vulnerabili. Crediamo fortemente in un modello di collaborazione in cui la finanza d'impatto si mette al servizio della comunità e dello sport accessibile e sostenibile”, dichiara Cristina Di Bari, Presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

“Siamo particolarmente orgogliosi dell’interesse e della disponibilità dimostrati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT nei confronti del nostro progetto. Questo nuovo sostegno rappresenta un tassello fondamentale in un percorso avviato nel 2021, che ha già ottenuto significativi riconoscimenti istituzionali: dal patrocinio della Città Metropolitana come intervento di rigenerazione urbana, all’ingresso del Fondo Tematico PUI gestito da Equiter, che ne ha certificato la sostenibilità finanziaria e il valore dell’impatto sociale generato sul territorio. Grazie a questo ulteriore contributo potremo proseguire con ancora maggiore determinazione nella nostra missione: abbattere tutte le barriere – siano esse fisiche, cognitive, culturali, economiche o sociali – che limitano l’accesso allo sport. In questo cammino, la bicicletta rappresenta un fulcro importantissimo, sia dal punto di vista storico per l’iconicità del Motovelodromo, sia come straordinario strumento di inclusione, educazione e crescita personale, soprattutto per le nuove generazioni. Se da un lato la bicicletta sta vivendo una forte riscoperta da parte degli adulti come pratica sportiva e lifestyle, dall'altro è purtroppo in grande difficoltà tra i ragazzi. Il tema della sicurezza sulle strade e i costi per praticarlo stanno facendo soffrire in particolare il ciclismo su corsa; proprio la categoria di Fausto Coppi, a cui il nostro impianto sportivo è intitolato. Il nostro impegno è proprio quello di riportare la bicicletta al centro dell’attenzione dei giovanissimi: in questo percorso, il sostegno e la presenza di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT saranno per noi determinanti.” Commenta Fabrizio Rostagno, CEO di Sport4Good Srl.

“Il coinvolgimento di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT valida la qualità del progetto del Motovelodromo, un'iniziativa a forte impatto territoriale su cui Equiter ha convogliato importanti risorse pubbliche attraverso Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. La scelta della Fondazione avvalora ulteriormente il grande lavoro svolto fino ad ora da Fabrizio Rostagno e il suo team, dimostrando come la sinergia tra capitali privati, risorse pubbliche e gestione strategica possa generare valore reale per la comunità”, dichiara Patrizia Carla Ferrari, Amministratore Delegato di Equiter S.p.A.