 / Attualità

Attualità | 05 giugno 2026, 08:01

Via Scotellaro, lo sfalcio dell'erba sui terreni Atc lo pagano gli inquilini

Deliberato in assemblea, ma solo da un condominio. I residenti: "Da anni un rimpallo di responsabilità"

La pulizia (a metà) dei giardini di via Scotellaro

La pulizia (a metà) dei giardini di via Scotellaro

A Torino c'è un terreno che racconta bene una delle polemiche più longeve dei quartieri popolari: quella sulle responsabilità della manutenzione delle aree verdi tra enti pubblici e proprietà.

Così in via Scotellaro, alcuni residenti del Rebaudengo - dopo aver denunciato per anni la mancanza di interventi regolari sui terreni riconducibili ad Atc - hanno deciso di tirarsi su le maniche e autotassarsi per un bene comune. Una situazione che ha portato alcuni condomini a intervenire direttamente, sostenendo di tasca propria i costi dello sfalcio pur di evitare il proliferare del degrado. Tradotto in topi e rifiuti abbandonati, oltre che di vegetazione invasiva.

Tuttavia, solo un condominio su due ha deliberato in assemblea il taglio. Il risultato è oggi sotto gli occhi di tutti: una porzione dell'area è stata tagliata e sistemata, mentre quella confinante continua a presentare erba alta e scarsa manutenzione.

Il condominio interviene a proprie spese

Di fronte all'assenza di interventi strutturali, uno dei due condomini che si affacciano sull'area avrebbe deliberato in assemblea lo sfalcio della parte di terreno prospiciente i civici 47, 49 e 51. 

Diversa invece la scelta del condominio confinante, che non avrebbe aderito all'iniziativa. Di conseguenza una porzione del terreno resta ancora oggi con l'erba alta, creando una situazione visivamente contrastante.

“Comune e Atc si rimbalzano le competenze”

Secondo le segnalazioni dei residenti, il problema non sarebbe nuovo. Anzi, si trascinerebbe da decenni. “Da quasi cinquant'anni Comune e Atc si rimpallano le responsabilità sui terreni e sui marciapiedi” denuncia il consigliere del M5s della Circoscrizione 6, Valter Cangelli, che lamenta promesse di intervento mai tradotte in una soluzione definitiva.

La richiesta: un piano di manutenzione chiaro

Il giorno dopo il taglio i residenti chiedono ora di sapere se i terreni di via Scotellaro, in affaccio su corso Giulio Cesare, siano inseriti in un programma di sfalcio e manutenzione ordinaria e, soprattutto, chi debba realmente occuparsi della loro gestione.

L'obiettivo è porre fine a una vicenda che, secondo le famiglie, si trascina da troppo tempo senza una risposta definitiva da parte degli enti competenti. L'auspicio è che Comune e Atc possano finalmente trovare un accordo operativo per garantire una manutenzione costante delle aree verdi.

La pulizia (a metà) dei giardini di via Scotellaro

La pulizia (a metà) dei giardini di via Scotellaro

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium