Alfa Stelvio sui mattoni in Crocetta, ancora un furto di pneumatici

Ancora un furto di pneumatici in città. Ieri sera, poco dopo le 23.30, una Alfa Romeo Stelvio di colore grigio è stata trovata sui mattoni all’angolo tra via Torricelli e corso Duca degli Abruzzi (in zona Crocetta). L’auto, priva di tutte e quattro le ruote, è l’ennesima "vittima" di una preoccupante ondata di microcriminalità che sta colpendo diversi quartieri torinesi.

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti, sorpresi dal rumore sospetto e, poco dopo, dalla vista della vettura appoggiata a terra. "Ormai in questa zona i ladri di gomme vanno a nozze", racconta una residente, indignata per l’accaduto. "Abbiamo paura a lasciare l’auto parcheggiata in strada, chi non ha un garage non vive tranquillo".

Il furto è avvenuto con modalità ormai tristemente note: rapidi, organizzati e con strumenti professionali, i ladri riescono a rimuovere le ruote nel giro di pochi minuti. Nessuno, a quanto pare, ha assistito direttamente alla scena, ma alcuni residenti riferiscono di aver visto un furgone aggirarsi più volte nella zona nei giorni scorsi.

Il caso della Fiat Tonale è solo l’ultimo di una lunga serie (meno di un mese fa era stata vandalizzata un'auto delle Poste), e l’episodio riaccende un allarme sicurezza che ha già toccato Barriera di Milano e Borgo Vittoria.