"Campionesse che insegnano a non arrendersi" chiude la festa del libro di Nichelino

Da Florence Dixie a Nausicaa Dell'Orto, da Irma Testa ad Althea Gibson, da Kathrine Switzer a Nadia Battocletti. E poi ancora Carlotta Gilli e Assunta Legnante, Billie Jean King e Martina Navratilova. Il racconto di trenta donne che hanno cambiato la storia, non solo dello sport: la presentazione di "Controvento. Campionesse che insegnano a non arrendersi", scritto a quattro mani da Sandro Bocchio e Giovanni Tosco, è stata la perfetta conclusione dell'edizione 2026 della Festa del Libro e della Lettura di Nichelino.

L'impresa del Moncalieri Women

A introdurre la serata andata in scena ieri alla biblioteca civica Arpino è stato come (quasi) sempre Michele Pansini, che dopo aver fatto gli onori di casa, ha ceduto la parola agli assessori Francesco Di Lorenzo (sport) e Alessandro Azzolina (pari opportunità) che hanno sottolineato l'attualità del libro scritto dai due noti giornalisti di Tuttosport. Poi, in una serata declinata al femminile, c'è stato spazio per la recente impresa delle ragazze del Moncalieri Women, che hanno conquistato la promozione in serie B, con il presidente Antonio Landolfi, l'allenatore Franco Semioli e la capitana Pamela Gueli, che ha ricordato come "per arrivare al grande risultato, dietro ci sono tantissimi sacrifici. Quasi tutte di noi lavorano nella vita e per la passione, che viene prima del dio denaro rispetto agli uomini, allenarci la sera e poi tornare a fare cena alle 23 è un grande sforzo. Ma lo sport è una opportunità di vita - ha poi aggiunto - è importante saper riconoscere il sacrificio che c'è dietro alle imprese delle donne", concludendo con un ringraziamento al tecnico Semioli "per essere stato un visionario scegliendo di allenare le donne, lui che era stato calciatore di serie A".

Dal libro uno spettacolo teatrale

Bocchio e Tosco, incalzati da Pansini, hanno poi narrato alcune delle 30 storie del libro, dal quale presto nascerà uno spettacolo teatrale (che sarà diretto da una donna), nel quale si racconteranno le vicende di dieci di queste donne. Che hanno saputo andare controvento.