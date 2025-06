Moncalieri, ogni giorno scoperto almeno un 'furbetto del volante'

Continuano le attività di controllo della Polizia locale di Moncalieri per stanare i cosiddetti 'furbetti del volante', coloro che guidano mezzi privi di assicurazione o con la revisione non più effettuata da anni.

In media, scoperto un caso al giorno

Il contrasto al mancato rispetto delle norme del codice stradale, grazie alle nuove tecnologie, passa soprattutto l'utilizzo del Targa System, quello che «legge» le targhe del le macchine e le controlla in tempo reale attraverso gli specifici database governativi, scoprendo in pochi istanti quelle che per varie ragioni non sono regolari.

I numeri sono impressionanti: nei controlli effettuati a Moncalieri negli ultimi due mesi, tra aprile e maggio, gli agenti della Polizia locale hanno constatato non meno di due auto alla settimana prive della polizza assicurativa e, facendo un calcolo medio, è difficile che passi un giorno senza che almeno un veicolo senza i requisiti base (assicurazione o revisione periodica) venga scoperto.

Vita più dura per i 'furbetti' con il Ced

Dallo scorso fine settimana per i 'furbetti' la situazione è destinata a diventare ancora più complicata, perché chi è deputato ai controlli può avvalersi del sistema di accertamento elettronico collegato al Ced, ovvero il Centro Elaborazione Dati del ministero dell’Interno, una gigantesca banca dati digitale dove confluiscono tutte le informazioni sui veicoli, i conducenti e le relative infrazioni.

In questo modo polizia, carabinieri e vigili potranno ottenere tutti i dati su un veicolo digitandone il numero di targa. E così le informazioni saranno disponibili in tempo reale, senza lasciare scampo ai furbetti dell’assicurazione o della revisione. Col rischio che il numero dei trasgressori faccia impennare ulteriormente la media.