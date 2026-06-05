Giovani volontari alla prova del fuoco: a Torre Pellice nasce l’Aib Summer Fest

Il gruppo Aib (Antincendi boschivi) di Torre Pellice per la prima volta manda avanti i giovani, affidandogli l’organizzazione di una nuova iniziativa di raccolta fondi. Inizia questa sera – venerdì 5 giugno – in piazza San Martino l’Aib Summer Fest ideato e organizzato da cinque ragazzi entrati negli ultimi anni nel gruppo torrese, in collaborazione con la Pro loco. Sono Jonathan Bonnet (23 anni), i fratelli Matteo (24 anni) e Cristian (17 anni) Gangemi, Mattia Benedetto (23 anni) e Michael Danna (21 anni).

La sfida lanciata dai ‘vecchi’

“Noi ‘vecchi’ gli abbiamo dato quindici giorni di tempo per organizzare la festa e ci hanno lasciati di stucco perché ce l’hanno fatta nonostante la pressione e nonostante fosse per loro la prima volta”, spiega Luca Aglì, capogruppo.

L’obiettivo principale era coinvolgerli maggiormente della vita dell’associazione perché alcuni di loro non sono ancora abilitati agli interventi: “E poi volevamo un evento rivolto a bambini e ragazzi e ci sembrava giusto affidare proprio ai giovani la sua ideazione”. Il Summer Fest infatti si inserisce in un programma di attività specifico dell’Aib di Torre Pellice: “Abbiamo iniziato da poco un progetto di sensibilizzazione nelle scuole in modo da permettere anche agli studenti di conoscere il nostro operato” conclude Aglì.

L’amicizia rinsaldata dalla pressione

Ed erano studenti di falegnameria quando due degli organizzatori – Jonathan Bonnet e Matteo Gangemi – si conobbero. “Ma direi che la vera amicizia tra tutti noi è nata proprio qui in Aib – rivela Bonnet –. In particolare collaborare per affrontare la pressione dell’organizzazione dell’evento ci ha resi più uniti”.

Lui è entrato nel gruppo Antincendi boschivi quando aveva appena compiuto 17 anni: “Di lavoro faccio il falegname e mi misuro con il bosco quindi quotidianamente. So quanto la sua cura sia importante” spiega. Bonnet è l’unico angrognino, gli altri quattro sono tutti residenti a Torre Pellice.

Giochi e dj per avvicinare i giovani

Proprio perché pensata per i bambini e ragazzi l’Aib Summer Fest propone diversi momenti dedicati al gioco e serate con i dj. Le attività in piazza San Martino prenderanno il via oggi pomeriggio alle 17,30 con un’esposizione dei mezzi, giochi a tema e l’aperitivo. La serata proseguirà dalle 21,30 con il dj set di Dj Minox.

Sabato 6 giugno le attività inizieranno alle 14: ci saranno i gonfiabili e i giovani potranno guardare da vicino e provare un modulo antincendio. Ripartiranno i giochi e i bambini saranno invitati a indossare la divisa. L’intrattenimento musicale della serata sarà affidato a dj Giulia Frencia.

Durante tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio bar con la possibilità di cenare sul posto.

Il ricavato dell’Aib Summer Fest servirà ad acquistare nuova attrezzatura per il gruppo.