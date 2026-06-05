Oltre 500 runner a Torino per “Una Corsa per Tutti”: sport, inclusione e comunità nel gran finale di “Corriamo Insieme”

Più di 500 runner hanno partecipato ieri sera a “Una Corsa per Tutti”, la manifestazione benefica che ha trasformato il Parco del Valentino in un grande spazio di incontro, inclusione e condivisione. Con oltre 20 atleti in carrozzina, più di 50 runner spingitori, famiglie, volontari e cittadini, l’evento ha rappresentato il momento conclusivo di “Corriamo Insieme”, il progetto promosso da 1 Caffè Onlus e ASD Maratonabili APS, con il contributo di Fondazione Prosolidar.

Con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Circoscrizione 8, la corsa di 6,2 chilometri è partita e si è conclusa presso il Villino Caprifoglio, sede di 1 Caffè Onlus in viale Medaglie d’Oro 88. Per una sera, il Parco del Valentino è diventato il simbolo di una comunità che ha scelto di correre insieme, superando ogni barriera e mettendo al centro la partecipazione.

L’evento ha segnato la conclusione di un percorso iniziato mesi fa e sviluppatosi attraverso allenamenti inclusivi, attività formative per runner spingitori, incontri con professionisti dello sport e momenti di ascolto e supporto dedicati alle famiglie.

“Questo progetto è cresciuto sul territorio, creando nel tempo una rete fatta di persone, famiglie e volontari. Il Villino Caprifoglio è diventato il campo base di ‘Corriamo Insieme’: il luogo da cui sono partite le attività e in cui, allenamento dopo allenamento, sono nate connessioni e momenti di condivisione. Vedere oggi oltre 500 persone correre insieme è la dimostrazione concreta del valore che può generare una comunità quando sceglie di essere inclusiva” – hanno dichiarato Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus.

La manifestazione ha rappresentato la restituzione pubblica di un percorso costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno di volontari, famiglie e associazioni. Per l’occasione, partecipanti e sostenitori hanno lasciato da parte colori e appartenenze per condividere un’unica esperienza accanto agli atleti su carrozzina, confermando il potere dello sport come strumento di relazione e partecipazione.

“Come Maratonabili lavoriamo ogni giorno per costruire una cultura della normalità attorno alla disabilità, attraverso esperienze condivise fatte di sport, relazioni e partecipazione. La straordinaria adesione registrata durante ‘Una Corsa per Tutti’ ci conferma quanto sia importante continuare a coinvolgere nuovi runner e spingitori. Più persone scelgono di correre con noi, più atleti in carrozzina e famiglie possiamo accogliere all’interno dell’associazione, offrendo a tutti l’opportunità di vivere la bellezza della corsa e della condivisione” – ha dichiarato Donato Fornuto, Presidente di ASD Maratonabili APS.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato al sostegno e allo sviluppo del progetto sociale “Corriamo Insieme”, affinché le attività inclusive possano proseguire e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

L’evento è stato sostenuto da Awe Sport, Obsidian Capital, Secap e Aworld, con il supporto di Banca d’Alba, Befancyfit, Biova Project, Domori, Equilibria, Errebi Promotion, Galup, Gariglio, iRunning, Motovelodromo, Sanagola, Sinthesi Quattro, Smat, Sodamore, Team Marathon e TRR Torino Road Runners.