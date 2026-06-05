Flash mob in piazza Castello, così Torino si prepara a celebrare i 50 anni del metodo Suzuki

C'è un appuntamento che non prevede poltrone, sipario né biglietti. Solo una piazza, centinaia di strumenti musicali e una domanda ancora aperta: quante persone risponderanno all'invito?

Domenica 14 giugno 2026, alle ore 10.30, Piazza Castello si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Suzuki Flash Mob, evento musicale collettivo aperto alla cittadinanza e inserito nel programma delle celebrazioni per i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia. Per la prima volta le celebrazioni dell’Anno Suzuki escono dalle sale da concerto per incontrare il pubblico nel cuore di Torino.

L’iniziativa, promossa dall’Accademia Suzuki con il Patrocinio della Città di Torino, porterà nel centro di Torino una “gioiosa invasione” di musica con la partecipazione di allievi, ex allievi, famiglie, insegnanti e sostenitori, insieme a realtà Suzuki provenienti da altre città. Un incontro che riunirà cinque generazioni della comunità Suzuki, dai bambini che muovono oggi i primi passi nella musica agli ex allievi diventati musicisti professionisti.

L’obiettivo è trasformare uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio di incontro e condivisione attraverso la musica. L’evento è aperto al pubblico e invita chiunque a fermarsi in piazza per assistere e partecipare a un momento di musica dal vivo che coinvolgerà musicisti di tutte le età.

Il programma prevede l’esecuzione del tema “Bella Stella”, nelle sue diverse variazioni, eseguite dall’intera comunità Suzuki e scandite dal ritmo di un grande tamburo che sarà il vero protagonista e “direttore” del flash mob. Un brano simbolo, perfetto per questa grande festa collettiva, perché nel Metodo Suzuki “Bella Stella” è considerata la prima “parola musicale”: il momento in cui un bambino scopre di poter comunicare attraverso la musica.

L’Anno Suzuki. Una festa lunga un anno per un compleanno storico

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Anno Suzuki, promosso per celebrare i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia e dell’Accademia Suzuki Talent Center, introdotti a Torino nel 1976 da Lee Robert e Antonio Mosca.

Nel 2026 ricorre infatti il cinquantesimo anniversario del Metodo Suzuki in Italia. Per l’occasione nasce L’Anno Suzuki, un calendario di eventi musicali, incontri e iniziative che si sviluppano lungo tutto l’anno, con il cuore a Torino, città di origine del movimento in Italia.

Oltre 50 appuntamenti

Il programma prevede oltre 50 concerti e appuntamenti a Torino e in diverse città italiane, realizzati in collaborazione con alcune delle più importanti istituzioni musicali e culturali del territorio, tra cui l'Unione Musicale, il Teatro Regio, l'Orchestra della RAI, la De Sono, MITO SettembreMusica e l'Orchestra Filarmonica di Torino. Le celebrazioni si intrecciano inoltre con importanti eventi culturali e sportivi, tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino, CUSYNERGY – 80 anni CUS Torino, Cremona Musica, Reggia di Venaria, i Campionati Europei di Pallavolo, le ATP Finals e la Finale del Premio GammaDonna.

Le celebrazioni si concluderanno il 21 dicembre 2026 all’Auditorium G. Agnelli del Lingotto con il Concerto di Chiusura dell’Anno Suzuki, che vedrà riuniti oltre cento musicisti appartenenti a tre generazioni, in un unico grande ensemble sotto la direzione di Marco e Antonio Mosca.