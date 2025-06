Lavori sulla Pinerolo-Chivasso: arrivano i bus sostituitivi per tutta l'estate

Da lunedì 16 giugno a domenica 14 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Pinerolo-Torino-Chivasso (SFM 2).

Cosa prevedono i lavori

I lavori sono programmati su più punti della linea. Nel comune di Vinovo, sulla Strada Provinciale SP143 al km 5+506 della linea ferroviaria, proseguono le attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello.

Al contempo, tra Pinerolo e Moncalieri Sangone, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria, saranno eseguiti gli interventi propedeutici per l’attrezzaggio della linea all’ERTMS, il nuovo sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni.

Il programma di attività sulla SFM 2 prevede, infine, lavori nelle stazioni di None e Pinerolo. Sulla base del Piano Integrato Stazioni, si provvederà all’innalzamento di alcuni marciapiedi di binari secondo i più moderni standard europei e di accessibilità.

Circolazione sospesa tutta l'estate

Per consentire lo svolgimento degli interventi, la circolazione ferroviaria dovrà essere interrotta dal 15 giugno al 14 settembre. Come precisa in una nota Rfi, Il periodo è stato individuato in coincidenza con la chiusura delle scuole, in modo da ridurre il più possibile i disagi per i viaggiatori

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, riprogrammata la tratta con servizio bus tra Torino Lingotto e Pinerolo per i treni della linea SFM 2 con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Viaggiare informati

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app.

I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

I canali di acquisto sono aggiornati.