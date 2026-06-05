Studenti in scena per la solidarietà: Virgilio, Giono e Morricone al Tempio valdese di Pinerolo

Un viaggio letterario intrecciato con la musica dedicato alla cura della terra come metafora della cura dell’altro. Cinquanta studenti che fanno parte del coro, orchestra e del gruppo di lettura ad alta voce del Liceo scientifico Curie di Pinerolo, si esibiranno domani, sabato 6 giugno, al Tempio valdese di Pinerolo (via dei Mille 1), in uno spettacolo solidale a favore del progetto Protezione famiglie fragili in ambito oncologico. ‘Il Canto della Terra – Georgiche del nostro tempo nel solco di Jean Giono’ è il titolo dell’evento a offerta libera che inizierà alle 21.

Un sostegno concreto alle famiglie dei malati oncologici

Il Servizio Adulti e Territorio della Diaconia valdese è partner dell’Asl To3 del progetto che fornisce supporto psico-sociale alle famiglie di malati oncologici. Sostenuta dalla Rete oncologica Piemonte Valle d’Aosta e dall’otto per mille valdese, l’attività viene finanziata anche dalle donazioni di cittadini durante gli eventi pubblici: “Con gli studenti del Liceo abbiamo già collaborato a settembre durante un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi nell’atrio dell’ospedale di Pinerolo. È stato un momento coinvolgente per chi ha avuto occasione di assistere e da lì si è sviluppata l’idea dello spettacolo di domani” spiega Monica Onnis per la Diaconia valdese.

Nell’ambito del progetto lo scorso anno la Diaconia ha fornito 1.184 ore di assistenza di cui 13 dedicate agli interventi educativi, 475 all’attività degli operatori socio-sanitari e 696 al sostegno psicologico. “Spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui oltre che dalla malattia le famiglie sono colpite anche da problemi economici – continua Onnis –. Sempre più frequentemente c’è bisogno di qualcuno che assista i figli nelle loro attività quotidiane per permettere ai genitori nel frattempo di curarsi. Per questo devono essere implementati gli interventi educativi”.

L’evento coinvolge la rete territoriale attivata per fornire assistenza: Ciss (Consorzio intercomunale dei servizi sociali), Ama (Associazione mutuo aiuto), Anapaca, Auser, Avass, Croce verde Pinerolo e Bricherasio, Croce rossa Vigone, Mai Soli, Società Mutua Piemonte e Zonta Club Pinerolo.

Il racconto della cura tra letteratura e musica

Gli studenti che si esibiranno sabato sono diretti dai docenti Angelo Merletti (coro), Laura Vattano (orchestra) e Giancarla Deferrari (letture ad alta voce): “L’obiettivo principale mio e dei colleghi non è solo valorizzare i singoli talenti, ma piuttosto il ‘fare gruppo’, con l’idea cioè che ognuno sia parte di un progetto al quale può apportare un contributo unico ed insostituibile – spiega Vattano –. Crediamo infatti fortemente nella musica e nella parola come veicoli di relazione, dialogo e ascolto reciproco, come strumenti per fare comunità”.

Il viaggio letterario si aprirà con il quarto libro delle Georgiche di Virgilio e l’evocazione di un microcosmo antico in cui il lavoro è pazienza e armonia con i cicli naturali. Il cuore dello spettacolo sarà poi dedicato a ‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Jean Giono, ambientato tra le lande desolate della Provenza. Il percorso trova infine un compimento poetico nel Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi: testo medievale che celebra la fratellanza universale tra l’uomo e gli elementi.

Il repertorio musicale tradurrà in note il respiro e la forza della natura: “Il programma spazia dalle melodie della tradizione popolare e rinascimentale – annuncia Vattano – alle evocative atmosfere contemporanee di Joe Hisaishi, noto per le colonne sonore dei film dello Studio Ghibli, spesso legate a temi ambientalisti, fino ad arrivare al tema celebre e toccante di Mission, composto da Ennio Morricone”.